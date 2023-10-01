寫作教室／總在五級分徘徊？ 六級分會考作文裡的亮點句（上）

一篇精彩作文裡，應該包含哪些要素？按照會考寫作測驗評分規準，即可知道從立意取材、結構組織，到遣詞造句都很重要，不少同學在上述三項都能有一定水準，不過仍有一種情況是，不知道為什麼就常停在五級分，上不去六級分。我曾在《享閱讀》分享，針對此一種情況，也許我們可以檢視一下文章裡有沒有「亮點句」，以下以〈多做多得〉六級分樣卷之三為例。

本篇佳作之取材，其實生活所見多有，即是學校生活裡碰到相關任務時，到底是獨立完成，還是跟別人團隊合作。作者舉的事例是製作海報、話劇比賽，其實都很常見，如果作者慣用「平鋪直敘」，大概得分有限。但作者一破題即用「虛實互換」之法：

「當黑暗降臨，你得燃燒自己來點亮眾人的路。」如此陌生化的開頭，一下子抓住讀者的目光，好奇他到底要說什麼樣的故事？後來才曉得，他自小有個特質，喜歡所有事都自個來，雖然獨立但也孤獨，不懂合作。當他碰到同樣個性的隊員，就如同「兩把火，相互爭豔，不肯退讓，焰越燒越旺」，等到一言不合，事情辦成了事件，「星火也成了燃原」。經過此事，作者才知道，這把火最後也會燒到自己，無法完成任務目標。因此，作者最重要的體會即是：「當黑暗降臨，得燃燒自己來照亮大眾，更要使大眾一起燃燒，成為點亮黑夜的繁星。」最令我感動的是，作者是這麼做結的：「孤星能夠燃燒，但繁星能成為銀河」。六級分！名符其實的「亮點」文。

從文章評語便可知道有沒有精準打中評委的熱區：「『孤星燃燒』對比『繁星能成銀河』，進一步闡述說明，獨自閃耀遠不及群力所能照耀的光燦之思考，能凸顯主旨。」這篇文章「虛實互換」的重點，即在於獨立自主：孤星——自燃；合作作業：繁星——銀河。然後，在每一段裡不停地呼應、使用，並且首尾呼應，形成一種有韻味、更耐讀的文學性迴圈。即便題材常見，但它就會長得跟大部分的文章不同，它不只是孤星啊，它是一顆孤星點燃一座銀河的存在。