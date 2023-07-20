113會考複習起跑／台灣周圍洋流知多少？掌握解題觀念 題目輕鬆解

隨著112會考落幕，升國三的同學們也要提振精神，迎接明年即將到來的會考囉！你是否有先跟著熟悉112會考試題了呢？在這次的考題中，考到了「洋流」。

洋流屬於「地球科學」的課程，雖然在國三才會學到，但地科在自然科會考中的題數占比也不少，分數絕對要把握，讓力宇教育的張羽老師帶你提前預習，起跑早一點、準備更充足。

●112會考第15題：

讀完這落落長的題目後，同學們是否有些頭昏眼花呢？其實只要掌握關鍵，熟悉不同季節的季風與洋流間關係，就可以輕鬆答題囉！在影片中，力宇教育張羽老師將仔細講解夏季臺灣周圍的洋流流動情形，相信同學們聽完老師的說明，對這類考題便能迎刃而解。快點開影片，跟著張羽老師一起熟悉臺灣附近的洋流吧！

★結束了夏季，那接下來臺灣冬季的洋流會怎麼流動呢？完整課程可點下方【延伸資訊】了解更多。

★在112會考解析影片中，張羽老師針對此題有更詳細的講解，更多會考解析可至https://udn.com/news/story/123450/7283517，力宇教育的老師們都在這裡等著同學喔！