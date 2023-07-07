112會考自然科／熟悉112、攻略113 深度解析題型及趨勢

國二同學注意！今年會考落幕，明年就要換你們挑戰會考囉，力宇教育特別邀請3位經驗豐富的老師帶大家深度解析112會考試題，助你起跑得更容易，陪你更有效率的準備113會考！

◆生物◆

力宇教育的李鴻老師分析，112會考生物題目難易度偏中等，但是考題的敘述偏難。試題大量結合生活經驗或日常情境，題目中雖有明確點出考題的觀念，但是存在不少干擾考生的資訊。藉由能不能發現「關鍵字」，來測驗學生閱讀理解與邏輯推理的能力。李鴻老師提點同學，知識的應用結合邏輯推理能力也是十分重要。

今年生物題較少跨科，但著重在跨單元觀念結合，題目敘述與考題答案之間混合不同觀念，因此如何將課本的各觀念重點做橫向連結，而不是單純的記憶，是未來準備會考的重要課題喔！現在就點開影片，讓力宇教育的李鴻老師帶你熟悉112會考試題的考法吧！

◆理化◆

力宇教育趙天豪老師歸納出112年會考理化的出題方向，可分為以下4種題型：

1.趨勢題：如第7題，考節能減碳與綠色產業的觀念，是結合未來趨勢的題型。在111年會考也出過碳排放的題目，所以節能減碳是將來的出題方向之一。

2.實驗題：如第6、11題為課本實驗題型，利用課本知識來判斷實驗裝置和各反應物的用途與正確性；第47~48題考實驗設計，需要了解實驗設計中的操作變因、控制變因與實驗結果的推論。

3.跨章節：如第23、27題，需要不同章節的知識來判斷答案，跨章節也是這幾年必考的題型之一。

4.素養題：如第45~46題，題目看似複雜，但實則並沒有那麼困難。對於未知的情境，可以利用題目公式加上課本知識，來判斷答案的正確性，掌握以上原則，就能順利解題。

最後趙天豪老師也希望同學在看完影片後，對明年的會考有更明確的準備方向，快點開影片，跟著力宇教育的趙天豪老師一起深度剖析112會考吧！

◆地球科學◆

力宇教育的張羽老師從會考各科占比分析，地球科學在112會考的出題占比約為22%，仍是自然科裡投報率最高的科目。

張羽老師整理112會考的出題趨勢，分別有以下幾點：

1.保持每年兩題的實驗判讀題：內容和知識點無關，主要在測驗同學對實驗的判讀與解析，了解實驗的目的與方法。

2.計算題持續弱化，強調「生活應用」：多考生活應用，結合各種情境活用課本所學知識。

3.大量文本，考驗閱讀理解能力：整份自然科考題50題，字數依然超過8000字，需要大量的閱讀理解。

4.測驗如何處理新知—解決問題的能力：題目需面對並處理從未學過的新概念，

必須活用過去所學及題目中的線索推論並解決問題。

5.大量圖表判讀，考驗資訊處理能力：今年會考地科部分11題全數為圖表題，知識點都不難，重點是如何處理並判讀。

6.熟讀考古題：雖然新課綱題型轉變，出題方向也有所不同，但考古題依舊重要。

在結尾之前，張羽老師希望同學們在準備會考時參考以上6點，特別是要提早準備培養閱讀理解能力，可多閱讀科普雜誌幫助加強閱讀理解。想知道更多關於會考題目的詳細分析嗎？快點開影片，讓力宇教育的張羽老師把解題秘技交給你！