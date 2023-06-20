職場菁英成躺平族、盡力卻心累？原來是你太努力 4本好書舒適如「小滿」

二十四節氣中，小滿的氣溫最舒爽，同時也蘊含小滿是人生最佳的狀態「未達全滿」，因而有持續精進、謙虛學習的動機，所謂「滿招損，謙受益」，小有收穫，尚未飽滿的時刻，我們樂享小滿的時節，一如我在《車貞淑醫生》讀到的人生哲理：車貞淑歷經丈夫背叛、病情起伏、暗黑的際遇，人生的谷底，都沒有影響她尋找自己人生意義與快樂的信念，雖然劇情有婆媳問題、教養衝突、婚外情等灑狗血的劇情，但是編劇讓所有角色透過自我的爬梳與理性思辨，讓大家找到缺憾之外，都有一個小滿的生活。

車貞淑醫生找回了屬於專業女性的有序生活，雖然我們不一定能在每個角色面面俱到，但是憑藉對生命的熱情、對生活的積極性，我們都能往夢想處前進，學會多愛自己一點，也接受不完美生活帶來的淬鍊，一如北宋蔡襄說的：「花未全開月未圓，看（尋）花待月思依然。」燦花綻放，意味著即將凋謝零落，月亮盈滿之後，意味慢慢虧損。因而，人生無須追求事事必達顛峰，而是學習曾國藩替自己的書齋取名「求闕齋」的自勵——人生呀！寧守其缺，而不敢求全，小滿帶給我們責己求闕的生命情韻，更適合此刻正處於生命盤整、蓄勢而發的我們。

「車貞淑醫生」劇照，圖為嚴正化飾演的女主角「車貞淑」。 圖／Netflix提供

一、《守護書的貓》

作家夏川草介的小說一向走奇幻系、「療癒系」。這次平凡的高中生夏木林太郎繼承古書店「夏木書店」，一家隱沒在老舊的街道的書店，林太郎的祖父一向沉默寡言，除了說出「書本具有力量」時，眼睛會閃閃發光，靜坐閱讀的身影像幅淡雅肖像畫，祖父逝去之後，高中生林太郎要和一隻會說話的貓，在這個古書店一起寫下什麼故事來啟發我們？作者到底期待讀者能從這本小說讀出什麼內蘊的況味？打開一本書本，作者書寫的力量真的可以同等賦予讀者相同的力量？書店需要讓古籍的價值持續存在嗎？還是為了書店生存，我們要與時俱進、販賣暢銷書？

關於閱讀與出版的奧義，這本小說在情節處理的細膩手法，讓人驚喜不已，同時你會發現，當你置身於書的迷宮，看似解密，段進行自己閱讀靈魂的拷問。三座迷宮、三本書的浩劫，能不能讓我們的心開始慢下來？慢下來，發現了有些人錯過就不再，有些事真的無法再重來。古書籍之所以迷人，是因為它永遠陪你慢慢探索，越過時空的長廊，你會得到書籍與你靈犀相通的剎那，一如我們走在未盡的閱讀旅程，一起成為「守護」閱讀的「發光體」，在小滿的季節，讓我們閱讀許多具有力量的小說，就能得到許多可靠的朋友與你走在猶如B612號小行星中，找到內在的純真與善意，體會虛懷若谷的人生精粹。

二、《生活就是一場熱情的遊戲》

有人說毛姆是「骨灰級」的書評家，他獨到的閱讀方法論，不只吸睛也解了我們對經典難讀的惑；同時，我也覺得他是一位善於把作家與作品重新裝盤成讀者喜歡的模樣，讓讀者對於深奧難懂的經典，有重新咀嚼它的慾望。這本書讓你從小說家的背景、創作的形式、為什要寫、如何寫、這本書有什麼吸睛必讀的細節與精彩處，讓你享受讀經典的樂趣，做個聰明的閱讀者。毛姆說：

閱讀小說是為了開心，帶給讀者快樂才是好小說。

他談優秀的小說必須要有的特質，小說家偉大的原因與打造出來的天花板在哪裡——有人要為創作捨棄玩樂時光，有人要正視自己心底之惡，有人要體察人性於日常瑣事，有人要覺知想像力的開展與觸發……毛姆告訴你每個偉大的作家，都需要讀者以消遣之心去看待他，有時候你還要學會「跳讀」，經典的最佳引路人。一位優秀的讀者也會是最好的評論家，只有他知道自己喜歡、不喜歡什麼，小時候讀毛姆、長大讀毛姆、現在讀毛姆，閱讀的心境迥然不同了。

同時，成為一位書寫者之後，具備讀者和創作者的兩個閱讀濾鏡。讀者心態就像在尋找一位人物投射，例如小婦人的喬，例如西遊記的孫悟空，讀者如果相信自己會是喬、會是孫悟空，他／她（作家）的人物塑造就成功了，這說明了人物已走進讀者的心裡，有機會改變他／她的思維、行為。因為毛姆的閱讀引路，我翻閱起《傲慢與偏見》，重新思考善良、誠實、自尊之於我的意義，雖然很難斷定戲如人生的世界，孰是孰非、孰優孰劣，但我想選擇適合小滿人設的自己，盡情揮灑、演好自己的戲碼，等待這齣戲靜靜落幕，我就能默默離開。

不用給我掌聲，不用為我抖內，能讓看戲的朋友覺得精彩、感動，能讓齊演的夥伴感受我的投入與努力，這場如戲的人生足矣！

示意圖／Ingimage

三、《生活就是一場熱情的遊戲》

家德以玩心靜伏歲月深處，憑藉一派熱情，帶給世界一處又一處的溫暖與光明。《生活就是一場熱情的遊戲》用三十個主題與故事，拼湊出家德樂於分享、藏不住的熱情，行旅於不同的生命風景，將瀏覽過的、經歷過的奇特景觀，一一羅列於書中，傾盡所能要讓善意的波瀾盪起利他助人的嶄新趨勢。他告訴讀者好好經營人生可從四個面向去深耕：從書寫生活故事成為生活藝術家；從助人找到志同道合的同溫層；用真心真誠尋找到職場貴人好好學習；用熱情結交各路英雄好漢共創榮光時刻。

這些看似簡單的人生之道，卻能讓你如入而不自得，日日順風順水，同時，每篇暗藏的理念是：無須外求的內在熱情——「以愛心為基礎，以關懷為核心，以利他為初衷。」家德由內觀照的人生，由外實踐的行動，劇透幸福的秘密就是找到熱情的優勢，讓我們在人生之途馳騁著，無往不利。就像亞馬遜CEO貝佐斯說的：「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。」幸福是付出越多，內在力量就能越強大。

謙遜有禮的他，卻能不慍不火地燃起聽者內心利他的熱情，猶如《模仿犯》說過的：「這個世界黑暗不會消失，我們能做的是用更多的溫暖和光去平衡」。本書卷終以「為這世界點一盞小小的光明燈」的篇名為書末的祝福，點盞善意微光是人間最美麗的風景，熱情的遊戲雖不炫目，卻是簡單的日常累積，它勝過所有繁華的閱歷，彷彿播下初春會萌芽嫩綠的善意種子，替我們有故事的人生畫上一筆又一筆溫柔明淨的色彩，一如家德點燃行善利他的熱情微光，正燦亮我們利他的人生風景。

四、《燃燒殆盡的人》

有時候，環境會讓人產生煩躁的情緒，那是過分喧囂嘈雜而來混亂無序之感，累積久了也會挫折一顆積極熱情的心。當世界的遊戲規則不是你的規則，我們該怎麼辦？要積極迎擊還是選擇放棄？明明事情是你做的，被誇獎的卻是別人；他的工作為什麼要分給你？加班的是你不是他；為什麼那麼盡力，心卻那麼累？憑什麼什麼好事都要和他「平均」，壞事卻要我一個人「扛負」？一如黃啟團老師提過的黑洞人，他只針對事、不針對人。所以和他相處，內在能量不斷折損，很難補增耗損的心力；他們看到的不是人的感受，是事情本身的結果，而發光體則是重視人的感受，不是事情的結果。

書中提及：「要讓自己成長，孤獨的時間是必要的。」當你從職場菁英慢慢感覺變成邊緣人，當你從熱愛工作的職場達人，變成天天賴在家不想出門的厭世者，到底是甚麼原因讓你從發光體變成黑洞人？有時候，不是你不願意努力，而是你太努力了，因而全身的熱情與創意都在壓力與負能量的席捲下，完全燃燒殆盡了。怎麼會這樣？越努力越洩氣，越期待越失落，越付出越淡出舞台，然後，你累到無力去面對嶄新的一天，你撐到無法再解決困局。如果，你不試圖為自己解套，你會想要躺平，你會心累到無力燃起慾望去工作，甚至覺得天是藍的，人是灰的，世界是無色的。

池井佑丞給我們改變人生的三個方法，讓我們學會時間分配、改變居住環境、和相處的人，並給出很重要的提醒是「及早預防」，不要變成燃燒過頭型、燃燒不完全型、無法燃燒型，這本書的許多方法提供給我們做出好的選擇，並成為善待自己且關注內在能量的「燃料管理大師」。

結語

道家人生的哲學觀，強調物極必反，若能上善若水，柔中有剛，剛柔一體。不強求盈虧、不講究成敗，能走在不斷進步的路上，就像歐陽修走在麥田邊，享受「夜鶯啼綠柳，皓月醒長空。最愛壟頭麥，迎風笑落紅」的景致，體會到尚未飽滿前的生命狀態，日日積累、慢慢上昇，心境自然愜意愉悅、不忮不求，更容易心想事成、舒心如意。