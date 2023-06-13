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公民時事題／民法擬刪父母懲戒條款「七成家長反對」 親權究竟是甚麼？

聯合報／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
家暴示意圖。圖／本報資料照片
家暴示意圖。圖／本報資料照片

一、 時事掃描：

民法擬刪除父母懲戒條款 國教盟調查逾七成家長反對修法

法務部日前公告《民法》1085條修法草案，擬修正父母懲戒條款，不得對子女為身心暴力行為。國教行動聯盟公布修法意見民調，有高達七成家長反對修法，也有七成五家長認為政府不重視親職教育、六成二與子女互動曾遭遇困難。

【2023/03/29聯合報】

二、 命題趨勢：

身分權是高三選修公民與社會的重點，是基於特定身分關係而發生的權利，不得移轉或繼承，主要有配偶權、親權、監護權、繼承權等，當特定之身分權受侵害時，依法得請求非財產上損害賠償，也就是精神慰撫金。

三、 牛刀小試：

法務部公告《民法》第1085條修正草案，並刪除「懲戒」文字，改為教養時不得對子女為身心暴力行為，立即引發各界對親權的討論，而有關親權的特性，何者最為正確？

(A)屬於不可轉讓、不可繼承之身分權

(B)親權就是監護權，兩者之間不存在差異

(C)親權行使時，不以未成年子女最佳利益為考量

(D)基於法不入家門，即使父母對子女施暴，公權力也不能介入

答案：(A)

解析：(B)親權與監護權存在差異性，當父母都無法行使親權時，將由監護人行使監護權；(C)親權行使時，應考量未成年子女最佳利益；(D)法入家門，父母對子女施暴適用《家庭暴力防治法》。

四、 歷年考古題：

乙經熱戀後結婚，登記為配偶。乙想更瞭解甲生活，認為這樣才能維持婚姻，因此經常想看甲手機訊息；此舉引起甲不悅，設下手機密碼。但乙設法破解密碼，並植入監控程式，以便隨時都能看到甲與他人傳遞的文字、圖畫訊息。甲無意間發現乙的作為，感覺非常痛心並質問乙，而乙亦表示難過、後悔，答應不再犯同樣錯誤，二人並決定努力重修舊好。依據我國法律，關於乙應負之法律責任，下列敘述何者正確？(110指考)

(A)乙的行為在法律上是正當的，因為要維護婚姻裡面的相互承諾

(B)乙不須對甲負損害賠償責任，除非乙對甲的手機造成實質損害

(C)乙應有侵犯甲隱私之刑事與民事責任，即使二人是配偶的關係

(D)乙不需要負侵害隱私之責，除非乙將甲的手機的內容資料公開

答案：(C)

子女 父母 監護權 家庭暴力 民法

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