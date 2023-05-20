快訊

市川猿之助遺產留給密友Ｍ　回應警方「致命決定前開家族會議」

Google Pixel鐵粉不鐵？「超過5成」想跳槽至他牌 原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閱讀數學／哪項基礎能力「目前」最不受到AI的影響 (下)

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
AI聊天機器人「ChatGPT」。圖／路透
AI聊天機器人「ChatGPT」。圖／路透

上週聊到OpenAI的一份報告，分析各職業在不同的前題下，受到AI的影響。其中，如果是以最廣泛的定義，在1016種職業中，有高達8.5%，總計86種職業被判定100%受到GPT或是GPT相關軟體的影響，其中包括了數學家。然而，如果我們討論基礎能力的話，或許可以看到更多有趣的結果。

基礎能力包括如口語表達、寫作、主動學習、批判性思考、數學、寫程式等。研究結果顯示，以直接影響來說，數學與「受到GPT影響」成負相關，但在最廣義的定義下，則有高相關性。

我的想法是，就像很多人提到的，GPT在計算部分並沒有那麼擅長，但他可以作為一個很好的介面，讓原本就已經開發成熟的數學軟體如Wolfram可以被更廣泛應用。除此之外，所有基礎技能中，與「受GPT到影響」呈現最相關的是寫程式與寫作；與「受GPT到影響」呈現最負相關的是科學(science)與批判性思考(critical thinking)​。

科學與批判性思考的定義分別為「運用科學法則與方式來解決問題」、「運用邏輯和推論來評估問題的答案、結論、或解決方式之優劣」。另外像學習策略，指的是在學習或教授新知時，選擇合適的教材或學習步驟。也是相關性較低的一項基礎能力。

我自己覺得，這幾項能力都是相較於知識，更像是108課綱所想表達的「素養」，甚至再更深層一些，是我們面對問題時，所展現出來的態度、思考方式、做事方法。

雖然還不知道該怎麼很具體、直接地培養這些能力，但我相信很多父母、老師應該也都思考過，到底面對未來的AI世界，該教孩子什麼？上述關於基礎能力的分析結果，我覺得或許揭露了一些方向。

AI ChatGPT 108課綱 素養 數學 閱讀數學 數感實驗室

相關新聞

閱讀數學／哪項基礎能力「目前」最不受到AI的影響 (下)

上週聊到OpenAI的一份報告，分析各職業在不同的前題下，受到AI的影響。其中，如果是以最廣泛的定義，在1016種職業中，有高達8.5%，總計86種職業被判定100%受到GPT或是GPT相關軟體的影響...

老師救救我／only 的位置不同 意思居然差很大？！

前幾天有人跑來問老師：「老師老師，請問副詞是不是擺放位置都很自由，想擺哪裡都可以呢？」唉呀～大原則是這樣沒錯，但有時副詞的擺放位置不同，也會讓語意完全不同。今天我們就來看一些常見的例子吧！

會考生活英語／【科技篇】生活大幫手

★ 單字 1. program [ˈproʊ.ɡræm] n. 程式；節目（國中基礎1200字） 2. design [dɪˈzaɪn ] v. n. 設計（國中挑戰800字） ★ 實用

圖表看時事／國際閱讀素養排名台灣名次前進 仍藏2隱憂

教育部昨與國際同步發布二○二一年國際閱讀素養調查（ＰＩＲＬＳ）結果，台灣學生整體表現成績平均五四四分，在全球四十四個國家／地區，與瑞典並列第七，雖較去年前進一名，是史上最好，但成績也較前次略降十五分，

紐時賞析／俄烏戰爭讓歐洲「和平紅利」沒了 領袖權衡艱難

In the 30 years since the Iron Curtain came crashing down, t...

英語解憂室／授與動詞這麼多 到底是for you還是to you呢？

四大特殊動詞——連綴／感官／使役／授與，一直都是考試常出現，也容易混淆的文法概念。上次Yvonne老師介紹了連綴動詞的用法，而特殊動詞中的授與動詞也相當重要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦