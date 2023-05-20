閱讀數學／哪項基礎能力「目前」最不受到AI的影響 (下)

上週聊到OpenAI的一份報告，分析各職業在不同的前題下，受到AI的影響。其中，如果是以最廣泛的定義，在1016種職業中，有高達8.5%，總計86種職業被判定100%受到GPT或是GPT相關軟體的影響，其中包括了數學家。然而，如果我們討論基礎能力的話，或許可以看到更多有趣的結果。

基礎能力包括如口語表達、寫作、主動學習、批判性思考、數學、寫程式等。研究結果顯示，以直接影響來說，數學與「受到GPT影響」成負相關，但在最廣義的定義下，則有高相關性。

我的想法是，就像很多人提到的，GPT在計算部分並沒有那麼擅長，但他可以作為一個很好的介面，讓原本就已經開發成熟的數學軟體如Wolfram可以被更廣泛應用。除此之外，所有基礎技能中，與「受GPT到影響」呈現最相關的是寫程式與寫作；與「受GPT到影響」呈現最負相關的是科學(science)與批判性思考(critical thinking)​。

科學與批判性思考的定義分別為「運用科學法則與方式來解決問題」、「運用邏輯和推論來評估問題的答案、結論、或解決方式之優劣」。另外像學習策略，指的是在學習或教授新知時，選擇合適的教材或學習步驟。也是相關性較低的一項基礎能力。

我自己覺得，這幾項能力都是相較於知識，更像是108課綱所想表達的「素養」，甚至再更深層一些，是我們面對問題時，所展現出來的態度、思考方式、做事方法。

雖然還不知道該怎麼很具體、直接地培養這些能力，但我相信很多父母、老師應該也都思考過，到底面對未來的AI世界，該教孩子什麼？上述關於基礎能力的分析結果，我覺得或許揭露了一些方向。