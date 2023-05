希平方文學部／解析莎士比亞經典喜劇《第十二夜》中的名句

小編最近在讀莎士比亞的喜劇《第十二夜》Twelfth Night 時,讀到了小丑費斯特(Feste, the Fool)的一句話:

"Better a witty fool than a foolish wit."

嗯...這句深奧的話該如何理解呢?在今天一年一度的社課中,有請我們文學部的指導老師菲比來解惑。

wit 的原意

菲比老師:咳...好。我們先來看看這句後面的 wit,其實在古英文中,wit 指的是整體的「心智能力」,包括理解能力、智力、感知、知識涵養、意識和良知。這個意思還是可以在一些字中看到,像是我們會說別人是 nitwit,沒有任何理解能力,也就指笨蛋。那形容詞 witless,也是一樣的用法,指別人腦袋空空,很蠢、很笨。

保有 wit 原意的片語

我們再來看幾個保有 wit 原意的片語:

keep your wits about you

這個片語的意思就是「隨時都能夠思考、應變」,像是我們可以說:

It's best to keep your wits about you when you're in the wilderness.(在杳無人煙的地方最好能保持頭腦清晰、隨機應變。)

be at your wits' end

這個片語是指「想破頭了也找不到答案、解決辦法」,不知道下一步該怎麼做。

I am at my wits' end trying to talk some sense into her.(我真的不知道該怎樣才能讓她清醒。)

be scared out of your wits

字面上是指被嚇到都無法思考了,其實就是指「嚇壞了」。

Horror movies always leave me scared out of my wits.(恐怖片總是讓我嚇破膽。)

wit 的第二個意思

那在莎士比亞那個年代,wit 也開始會用來表示「幽默風趣、機智」,而《第十二夜》這句話中的 witty 就是這個意思,表示「幽默風趣的、機智的」。

那回來看這句話 "Better a witty fool than a foolish wit." 其實就是說小丑費斯特寧可要當一個腦筋動地很快、講話幽默風趣的笨蛋,也不要當一個空有腦袋,但不太會運用智慧,不懂得思考、變通的人。

好,我們謝謝菲比老師的解說,今天的社課就到這裡結束。希平方文學部,不定期開課,我們有緣再見啦!

延伸閱讀

1. 【希平方文學部】讀《愛麗絲夢遊仙境》學片語!

2. 教你怎麼變文青!文學少男少女必備的 10 個高級詞彙!

3. 【看電影學英文】看《小丑》如何向經典電影致敬

【更多學英文資源,詳見《希平方》】