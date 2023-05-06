閱讀數學／大腦也有「數學辦公室」 專心做好一件事的數學神經元

如果人體是台機器人，大腦就是主控室。在主控室中，有視覺辦公室、記憶辦公室，當然也少不了數學能力的辦公室。科學家目前發現，大腦頂葉有個「數學主辦公室」。早餐店阿姨喊聲帥哥要跟你結帳、在學校考數學、算公車還有多久才會來，就是頂葉數學主辦公室最忙碌的時候。

除了頂葉之外，顳葉與額葉也成立小辦公室，各司其職。千萬別小看這群數學團隊的專業分工，在小辦公室中甚至有「加法部門」與「減法部門」（但沒有剪髮部門）。

§一生只做一件事的數學神經元

德國波昂大學與圖賓根大學的研究發現：位於顳葉的眾多神經元當中，有兩種神經元負責處理加法與減法的運算。科學家發現，在計算的過程中，顳葉裡有些神經元特別活化。有的神經元只對加法的題目有反應，有些則只對減法的運算有反應。

特別的是，不管題目的呈現是用「＋」或「－」符號列式，或是以文字說明要「加上」或「減掉」，都有一樣的效果。也就是說，腦袋裡面真的有一群為數學而奮鬥的神經細胞，還以身作則告訴你，什麼叫做「一生只做好一件事」。

§我們與頂尖數學腦的距離

巴黎－薩克雷大學的學者發現，數學家在算數學時，大腦的頂葉、顳葉跟額葉各有部分腦區會被活化。有趣的是，不論解決一般人也會的簡單運算，或處理高深複雜的數學題，數學家活化的腦區還是那幾個，並沒有因為題目的難易程度而有所差別。因此，你驗算早餐店阿姨找的錢對不對，跟數學家推論超高難度的證明，都是使用一樣的腦區。數學家並沒有因為過人的天賦或大量的訓練而開發更多腦區。

我們與頂尖數學腦，可能沒有想像中的那麼遙遠。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成