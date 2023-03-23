張榮發國際青年培訓實習計畫 開創清寒學子雙語人生

張榮發基金會今天正式啟動北部地區國際青年培訓實習計畫，全程共有28小時的全英語實務課程，將實地參訪、口語溝通、網路社交媒體運用及國際行銷具體作為，未來除了海事博物館外，將與北北基桃地方政府局處、非營利組織合作，開創清寒學子更開廣的職涯規畫。

張榮發基金會使命是協助更多清寒、資源不足的年輕人，成為雙語及國際人才。張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會落實創辦人張榮發先生的志業，在社會推動各項文教公益事業。這次將以清寒子弟優先，希望照顧這些有心向上，卻苦無雙語資源的同學。

在今日說明會中，一共邀請北北基桃40多所大學學務主管及高中校長代表與會，提出有別於學校正規課程的實務課程、參訪及實習機會、參加多益口說測驗，全程免費，並將發予結訓證書及實習證明。

負責規畫整體課程的致理科大講座教授陳超明說表示，雙語及國際化不是一種口號，而是要落實國際化任務與英語場景上。第一年將以長榮海事博物館為基地，從台灣海運的發展到全球不同海事及船舶的實體展現，可以開創學生的全球視野，也了解台灣在全球海運的影響力。

陳超明也說，全程共有28小時的全英語實務課程，及每月2小時的實習，過程中將與三名英美籍具有實務經驗的老師，帶領學生從實地參訪、口語溝通、網路社交媒體運用及國際行銷具體作為，為台灣企業及各地方政府、非營利組織，進行國際的行銷及推廣。

高雄女中安姓學生表示，從來沒有想過高中生也可以參加培訓、實習；義守大學物理治療系吳姓學生也說，能夠跟這麼多有英文熱忱同學、外國老師一起交流，創造很好的英語學習環境，相當難得。

實踐大學教務長李孟晃表示，提供弱勢學生更多的資源，開發他們英語實務能力，非常有意義，尤其若能帶入實習，在密集課程及實習中，能讓學生快速成長；桃園大園國際高中副校長林文益也說，藉由不同學校學生互動，並能與外國人士交流，期待學生能有自我成長與學習。