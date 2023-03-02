宜蘭慧燈中學3學生錄取美國哈佛等英美名校

宜蘭私立慧燈中學長年推動雙語教育，幫學生開拓視野爭取留學機會，在外籍教師指導下，學業表現優秀，最近有學生成功申請英美知名大學。

校方今天表示，高三忠班有3位學生申請國外大學，其中蔡孟學參加「美國大學入學能力測驗（SAT）」，在滿分1600分的情況下，獲得1510分，預期將錄取哈佛大學、耶魯大學等長春藤名校。蔡孟學在特殊選才也展現亮眼成績，錄取中央大學物理系、中山大學物理系量子科技組、宜蘭大學電機系及慈濟大學醫學資訊學系。

黃振語獲錄取美國3所大學，包括印第安納大學（Indiana University）、聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）及普渡大學（Purdue University）等，在美排名都在百大，同時獲印第安納大學2萬美元獎學金。

蔡承諺錄取英國曼徹斯特大學（Manchester University），都展現慧燈國際教育成果。