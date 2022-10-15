閱讀數學／妳就是下一位女性數學、科學家(上)

中國歷史中，武則天以女皇帝的身分登基，成為史書中發光的一頁，是傳統繼位制度下的極稀有狀況。但其實，在科學、理工的發展上，女性的發展同樣處於劣勢，只是鮮少有人去記得這些女性科學家的成就罷了。

§啟蒙運動的日曆編撰者

17世紀末，普魯士的首席天文學家高特富利德．基爾希（Gottfried Kirch）被任命一項重責大任，那就是為國家制定準確的曆法。因為許多宗教活動、節日都仰賴曆法才得以進行，一份統一的日曆對於當時的信徒來說是不可或缺的。不過，如此重要的任務，高特富利德需要一位助手。他沒有受到當時女性參與科學不普及的風氣影響，邀請了妻子瑪麗亞．溫克曼（Maria Margarethe）一同參與研究。

事後證明，高特富利德是正確的，他們夫妻倆攜手在天文學上做出極大貢獻，所制定的日曆也幫助他們帶來可觀的收益，對後續支助科學發展功不可沒。瑪麗亞不僅能幫助先生做研究，她甚至還發現了慧星。只是很遺憾地，在當時的氛圍下，他們夫妻選擇將這個發現歸功於丈夫。一直到又過了幾年，高特富利德才忍不住又發了一篇論文，向世人宣告那其實是妻子的科學成就。

§物理化學雙料諾貝爾獎

若是你不認識方才介紹的瑪麗亞．溫克曼，也應該多少聽過另一位更有名的女性科學家───瑪麗亞．薩洛梅婭．斯克沃多夫斯卡（Maria Salomea Skłodowska），或是人稱的「居禮夫人」。1903年，她和丈夫皮耶．居禮（Pierre Curie）一起進行的放射性物質研究獲得了諾貝爾物理獎。居禮夫婦後續也發現了兩種新元素，但皮耶卻不幸發生車禍去世，瑪麗．居禮只能在悲痛中持續研究。終於，1911年他們的研究成果得到諾貝爾化學獎肯定。直至現在，居禮夫人也是唯一一位獲得過兩次諾貝爾獎的女性。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成