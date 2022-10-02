寫作教室／論寓言中之誇飾應用 三技巧讓你「語出驚人」引人入勝

所謂誇飾法，是用誇張鋪飾的筆法，以超過客觀的事實，來記敘文章的一種修辭方式。寓言大師莊子，便曾在《莊子．天下》中用「謬悠之說，荒唐之言，無端崖之辭」形容自己的寓言是由「虛空悠遠的話語」、「擴大誇張的言論」和「漫無邊際的辭彙」所組合而成的。

綜觀優秀的寓言作品，我們不難發現創作者經常使用誇飾的技巧「語出驚人」，使讀者能「充滿好奇」地投入到作者筆下的寓言世界。而在這個單元裡，將向同學們介紹寓言家最常使用的到的：空間、時間以及人情的誇飾技巧。

一、空間的誇飾

空間的誇飾，是運用描寫空間的高度、長度、面積及體積來誇飾。例如《莊子‧逍遙遊》：「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲。」莊子筆下的鯤魚、鵬鳥，體型都有幾千里那樣的龐大，不可能存在於現實生活中，而莊子就是運用如此虛空又具體、超現實的「空間誇飾」想像，來表達一種「無待的逍遙」至高的境界。

二、時間的誇飾

時間的誇飾是以描述時間的長短來誇飾，例如：唐朝《南柯太守傳》中描述：淳于棼與友人在大槐樹下飲酒，因喝醉了被朋友送回家。他在恍惚中作了一個夢，夢見自己成為了大槐安國的駙馬，當了南柯郡太守。但當夢醒時，才發現現實中的時間只過了一陣子，但夢中卻時光飛逝宛若過了一輩子。這則寓言便是運用「時間誇飾」的筆法，來表達「人生如夢，富貴得失無常」的寓意。

三、人情的誇飾

人情的誇飾是用表達人類的情感或看法來誇飾的技巧。例如〈杞人憂天〉中的杞國人，成天為天會崩塌、地會陷落而擔憂；或是〈杯弓蛇影〉中的杜宣，因疑懼自己喝的酒中有蛇而生病消瘦，都是將人心中害怕的情感放大書寫，表達「不要為不存在的事情，枉自驚疑恐懼」的寓意。

相信同學們也能運用今日所分享的：空間、時間及人情的誇飾技巧，寫出精采可期的寓言故事！