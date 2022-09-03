閱讀數學／計算機對決（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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我們連續兩周介紹了Nintendo Switch上的多人對戰遊戲《計算機對決》，玩家被限制僅能使用1到9，以及0.1到0.9這些數字，搭配各種運算鍵，最快達到目標數字就算勝利。這款遊戲之所以有趣，就在於它把「程序性」的計算過程，讓玩家為了搶快，得想辦法找出按最少鍵，或是最冷僻的鍵來求出算式。某種程度就是把一題多解變成了一場競賽，把原本相對枯燥的練習變得有趣，而這也是我們推薦這款遊戲的原因。上週介紹了利用記憶鍵、次方鍵。

本周，讓我們再來展現更複雜的技巧，這需要小數，以及[ROUND]按鍵，用來選擇四捨五入的位數。[ROUND]對微調很有幫助，不只能排除小數點帶來的影響，還能讓有些偏離的估算回到正軌。介紹小數跟次方，有些人應該想到了，我們要出動的是「科學記號」！

5287，寫成科學記號是5.287×10³。所以5287取對數，log5287的首數是3，尾數是log(5.287)。我們知道log5≒0.699，所以首數加尾數大約為3.7。利用對數設計出來的火箭推進器，讓我們得以一口氣飛奔到目標數字：

3 + 0.7 = 3.7、5 × 2 = 10、10 ^ 3.7 = 5011.8……、[ROUND] 0 = 5012、5 + 6 = 11、11 × 5 × 5 = 275、275 + 5012 = 5287

確實，這個方法的構思相對複雜一些（為了方便閱讀，我們在過程中省略了許多[M+]相關的按鍵），也需要對首尾數、對數表的相關知識。但這樣的步驟不僅速度快，更重要的是，任何數字都能夠用這個方法，有系統地解決。雖然計算機尚未成為大考的標準配備，但《計算機對決》能讓我們去練習活用計算機的各種強大功能，也替看似無聊的計算，增添了許多趣味。大家也不妨動動腦，和我們分享你是如何快速抵達5287的吧！

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。

數感實驗室 數學科 閱讀數學

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