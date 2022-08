趣味英文／be in deep water 是什麼意思？

陰雨連綿的梅雨季一過,台灣馬上就迎來炎熱的夏天。一到夏天,希小編就一直覺得口渴、想喝水,水喝一喝,突然靈感一來,又想來教大家一些和水有關的英文片語,趕快準備好你的水(或飲料XD),一起來學英文囉!

be in deep water

想像你在漁人碼頭悠閒地散步,突然滑了一跤,撲通一聲掉到深水裡,這時你是不是會感到非常驚慌,覺得自己完蛋了?沒錯,這就是 be in deep water 的意思,就是「陷入困境」,我們來看個例子吧!

The president knew he'd be in deep water if he didn't mention his wife in his victory speech.(總統知道如果他沒有在勝選演說中提到他的老婆,他就完蛋了。)

muddy the waters

如果我們攪動水裡的淤泥,水是不是會變得很混濁呢?我們可以用這個片語來表示「把(某件事情)變得更複雜」,舉個例子:

Those politicians keep on muddying the waters by raising irrelevant issues.(那些政治人物一直東扯西扯,講一些不相關的議題。)

blood is thicker than water

這是一個很古老的片語,大家可以這樣想,家人之間有血緣關係,血又比水濃...其實就是在說家人非常重要。

Sorry, mate. I can’t cover your shift tomorrow. It’s my grandma’s 90th birthday. Blood is thicker than water, you know.(拍謝啦哥。我明天沒辦法幫你代班。我阿嬤明天 90 歲生日。血濃於水嘛。)

something doesn't hold water

這個用法原本是在說水桶或容器壞掉了,裝不了水,後來演變成的意思就是指「(說詞)站不住腳,沒有說服力」,舉個例子:

A: Jeremy told Julie he missed the dinner date because he didn't know what time it was.(Jeremy 對 Julie 說因為他不知道時間,所以他錯過晚餐約會了。)

B: That clearly doesn't hold water because we all saw him put it in his calendar.(那也太唬爛了吧,因為我們都看到他把約會時間記在行事曆中。)

同場加映:你怎麼唸 water?

你可能會覺得 water 就是...water,不過這個簡單的字在許多地區唸法都不太一樣喔,如果是大家熟悉的美式發音,字尾的 er 通常會捲舌,t 則不會唸得太明顯,可以聽聽看 字典 的唸法。

那如果是英國的官方發音,wa 的部分會唸得比較長一點,嘴型會圓一點,ter 則不太會捲舌,t 的音也會比較明顯一點喔,大家可以參考 字典 的發音。

不過在英國,也有許多人會把 t 的音省略掉,變得比較像是 uh、呃的音,大家可以看看這個小短片的示範XD

那如果在澳洲,ter 的部分比較像是 ta、塔,其中的 t 也不會唸得太明顯喔,可以參考看看 影片 的唸法。

蘇格蘭人也有蠻特殊的唸法,t 也不太會唸出來,大家可以參考這有趣的小短片:

