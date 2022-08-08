趣味英文／be in deep water 是什麼意思？

陰雨連綿的梅雨季一過，台灣馬上就迎來炎熱的夏天。一到夏天，希小編就一直覺得口渴、想喝水，水喝一喝，突然靈感一來，又想來教大家一些和水有關的英文片語，趕快準備好你的水（或飲料XD），一起來學英文囉！

be in deep water

想像你在漁人碼頭悠閒地散步，突然滑了一跤，撲通一聲掉到深水裡，這時你是不是會感到非常驚慌，覺得自己完蛋了？沒錯，這就是 be in deep water 的意思，就是「陷入困境」，我們來看個例子吧！

The president knew he'd be in deep water if he didn't mention his wife in his victory speech.（總統知道如果他沒有在勝選演說中提到他的老婆，他就完蛋了。）

muddy the waters

如果我們攪動水裡的淤泥，水是不是會變得很混濁呢？我們可以用這個片語來表示「把（某件事情）變得更複雜」，舉個例子：

Those politicians keep on muddying the waters by raising irrelevant issues.（那些政治人物一直東扯西扯，講一些不相關的議題。）

blood is thicker than water

這是一個很古老的片語，大家可以這樣想，家人之間有血緣關係，血又比水濃...其實就是在說家人非常重要。

Sorry, mate. I can’t cover your shift tomorrow. It’s my grandma’s 90th birthday. Blood is thicker than water, you know.（拍謝啦哥。我明天沒辦法幫你代班。我阿嬤明天 90 歲生日。血濃於水嘛。）

something doesn't hold water

這個用法原本是在說水桶或容器壞掉了，裝不了水，後來演變成的意思就是指「（說詞）站不住腳，沒有說服力」，舉個例子：

A: Jeremy told Julie he missed the dinner date because he didn't know what time it was.（Jeremy 對 Julie 說因為他不知道時間，所以他錯過晚餐約會了。）

B: That clearly doesn't hold water because we all saw him put it in his calendar.（那也太唬爛了吧，因為我們都看到他把約會時間記在行事曆中。）

同場加映：你怎麼唸 water？

你可能會覺得 water 就是...water，不過這個簡單的字在許多地區唸法都不太一樣喔，如果是大家熟悉的美式發音，字尾的 er 通常會捲舌，t 則不會唸得太明顯，可以聽聽看 字典 的唸法。

那如果是英國的官方發音，wa 的部分會唸得比較長一點，嘴型會圓一點，ter 則不太會捲舌，t 的音也會比較明顯一點喔，大家可以參考 字典 的發音。

不過在英國，也有許多人會把 t 的音省略掉，變得比較像是 uh、呃的音，大家可以看看這個小短片的示範XD

那如果在澳洲，ter 的部分比較像是 ta、塔，其中的 t 也不會唸得太明顯喔，可以參考看看 影片 的唸法。

蘇格蘭人也有蠻特殊的唸法，t 也不太會唸出來，大家可以參考這有趣的小短片：

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