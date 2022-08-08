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趣味英文／be in deep water 是什麼意思？

聯合新聞網／ 希平方

陰雨連綿的梅雨季一過，台灣馬上就迎來炎熱的夏天。一到夏天，希小編就一直覺得口渴、想喝水，水喝一喝，突然靈感一來，又想來教大家一些和水有關的英文片語，趕快準備好你的水（或飲料XD），一起來學英文囉！

be in deep water

想像你在漁人碼頭悠閒地散步，突然滑了一跤，撲通一聲掉到深水裡，這時你是不是會感到非常驚慌，覺得自己完蛋了？沒錯，這就是 be in deep water 的意思，就是「陷入困境」，我們來看個例子吧！

The president knew he'd be in deep water if he didn't mention his wife in his victory speech.（總統知道如果他沒有在勝選演說中提到他的老婆，他就完蛋了。）

muddy the waters

如果我們攪動水裡的淤泥，水是不是會變得很混濁呢？我們可以用這個片語來表示「把（某件事情）變得更複雜」，舉個例子：

Those politicians keep on muddying the waters by raising irrelevant issues.（那些政治人物一直東扯西扯，講一些不相關的議題。）

blood is thicker than water

這是一個很古老的片語，大家可以這樣想，家人之間有血緣關係，血又比水濃...其實就是在說家人非常重要。

Sorry, mate. I can’t cover your shift tomorrow. It’s my grandma’s 90th birthday. Blood is thicker than water, you know.（拍謝啦哥。我明天沒辦法幫你代班。我阿嬤明天 90 歲生日。血濃於水嘛。）

something doesn't hold water

這個用法原本是在說水桶或容器壞掉了，裝不了水，後來演變成的意思就是指「（說詞）站不住腳，沒有說服力」，舉個例子：

A: Jeremy told Julie he missed the dinner date because he didn't know what time it was.（Jeremy 對 Julie 說因為他不知道時間，所以他錯過晚餐約會了。）

B: That clearly doesn't hold water because we all saw him put it in his calendar.（那也太唬爛了吧，因為我們都看到他把約會時間記在行事曆中。）

同場加映：你怎麼唸 water？

你可能會覺得 water 就是...water，不過這個簡單的字在許多地區唸法都不太一樣喔，如果是大家熟悉的美式發音，字尾的 er 通常會捲舌，t 則不會唸得太明顯，可以聽聽看字典的唸法。

那如果是英國的官方發音，wa 的部分會唸得比較長一點，嘴型會圓一點，ter 則不太會捲舌，t 的音也會比較明顯一點喔，大家可以參考字典的發音。

不過在英國，也有許多人會把 t 的音省略掉，變得比較像是 uh、呃的音，大家可以看看這個小短片的示範XD

那如果在澳洲，ter 的部分比較像是 ta、塔，其中的 t 也不會唸得太明顯喔，可以參考看看影片的唸法。

蘇格蘭人也有蠻特殊的唸法，t 也不太會唸出來，大家可以參考這有趣的小短片：

延伸閱讀

1.【趣味英文】positive、sick、smart…這些字居然可正可反？

2.【趣味英文】『guilt trip』、『guilty pleasure』是什麼意思？

3.【流行英文】fax、clout、swole 是什麼意思？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方

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