閱讀數學／爸媽越教，孩子數學成績越差？(下)

上周我們介紹到芝加哥大學2015年的一項研究發現，患有「數學焦慮」的父母，當他們陪著低年級孩子作回家作業時，孩子的成績卻可能變得更不理想。而這可能是父母在不經意間作了以下幾件事：

1.讓孩子感受到自己討厭數學、認為數學沒用等想法。這些由父母傳遞出來的負面態度會讓孩子失去動力，從而減少學習的心力、時間。學得比較少，容易表現不佳，表現不佳，接著孩子便也開始對數學感到焦慮。 2.當孩子表現不好時，有數學焦慮的父母容易較沒耐心，或流露出挫折感。這其實不一定針對孩子，有些只是連結到自己過去的學習經驗。但，這樣的態度對孩子來說可能是種無形的懲罰。 3.當父母有數學焦慮時，比較傾向使用固定的思考模式與解題策略，如果跟學校老師的解法不同，但雙方又各自堅持己見時，孩子就會感到困擾。

§ 不需要放棄與孩子互動

老實說，這項研究結果還真是有些令人喪氣，明明是為了孩子好，到頭來卻好像害了孩子。

「我可能也有數學焦慮，那以後我還是不要教孩子好了。」

或許有爸爸媽媽此刻已經這麼想了。從研究結果來看這樣或許會有幫助，而且還落得輕鬆，可這終究是比較消極的做法，我相信原本就願意花時間陪孩子寫作業的爸媽，應該會希望能有更積極的應對。

答案也不難，其實就是只要我們為人父母不害怕數學，能對數學具備正面、積極的態度，或是在教導孩子時，能先具備一些簡單的教學知識，引導技巧。這樣應該就能避免越教越差的狀況。

更重要的是，往好方面想，這項研究至少有可能打破了一項迷思：數學不好不一定是｢遺傳｣，更有可能是後天不經意的互動所造成的負面影響。只要是後天因素，就是我們能一起克服的。