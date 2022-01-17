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寫作教室／看《寄生上流》打造電影級畫面 1關鍵打造寫作美感

聯合報 / 聯合報寫作教室講師 吳玫香老師／撰寫

「同學，十分鐘過去了，再不寫就來不及囉！」但是講台下的學生卻是苦笑地說：「老師，情意題開頭好難呀！」分析原因：大抵在創作情意題時，即便內心已有了素材，但要如何才能引人入勝，營造出動人的氛圍？這等挑戰總令學生撓耳托腮，遲遲無法下筆。

「你們喜歡看電影嗎？」我問。學生們點頭如搗蒜。一講到電影，大家的眼神便開始發亮。電影之所以好看，在於導演擅長用鏡頭說故事，如果可以學習電影鏡頭的畫面呈現寫作技巧，就不怕故事寫得不動人了！

「有看過《寄生上流》嗎？」電影中主角一家，居住在首爾公寓的破舊半地下室中，生活困頓。第一幕，導演先將鏡頭由室內往外拍，只見氣窗外，日正當中，明媚的陽光卻照不進陰暗的地下室，也照不到氣窗前正在晾曬的襪子。氣窗外來往的行人、車輛，讓路面不時揚起灰塵，隨著風，吹進了這破舊的家中，而此時鏡頭往下一帶，角色登場──這戶人家的兒子正盜用鄰居的wifi。關於底層家庭詐騙上流社會的故事就此展開……

從中可發現打造電影情境的關鍵元素：即是運用「時間」搭配「空間」，先將首段場景設定在一個具有畫面的時空中，接著讓角色登場，再將敘事切入主題。「時間」的畫面感，可由光線或自然景物的特徵及變化來表現，如：日正當中、艷陽高照、日落殘紅等。而「空間」的畫面感，除了要寫出地點，如：半地下室、馬路上、書店內等；更要寫出該地點出現的景物、器物與聲音，如此便能以環境烘托情境氛圍，營造出電影級的美感畫面。

以下是以「情境入題法」的學生演練，〈我欣賞的生活態度〉首段：

微光斜灑玻璃帷幕，似葉隙流光般在我身側烙下斑駁的印痕，同時沉澱了咫尺外的塵囂。片刻靜謐濯清了心湖波瀾，唯有依傍在殘紅時分的此刻，生活步調才能由洶湧中稍稍停歇，重入如老鐘擺沉緩「滴、答、滴、答」的慢調聲裡。窗外遠去的汲汲營營，不如醉心於一指滑過書頁的「啪嚓」，每聲輕響皆似悠然落入水面的一葉光陰──安然、自適，如我欣賞的生活態度。

相信同學們只要多加練習，定能透過情境入題法打造電影級的美感畫面！

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