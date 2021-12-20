作家解析李靚蕾發文誇值得一讀 建議作文考學生寫分手信或公關聲明

王力宏和李靚蕾離婚風波引關注，李靚蕾於17日深夜在IG寫下長文，指控與王力宏之間的種種不堪，內容震驚各界，文章的文字功力也引起作家朱宥勳撰文解析，表示「對於李靚蕾從文章內容到寫作策略，以及表情達意等概念，都很值得一讀，並且進行分析」。

朱宥勳逐段分析李靚蕾的文章，他指出一開場李靚蕾先謝謝伸出援手的人，是「以退為進的成熟作法」，再來要發起攻勢前，先將立場從「我個人的反擊」，拉高到「把我的經驗貢獻給大家」，格局立刻不同。

接著進入主題，提到東亞女性在社會中承受「女性本就該負擔生養」的壓力和刻板印象，帶到「女性應當有經濟基礎才不會任人宰割」的對「女孩們」的呼告，理性與感性兼具，成功喚起讀者的同理和共鳴。

隨後繼續由財務角度切入，朱宥勳強調：「這一段特別凌厲的，是中後段的寫法——作者鼓勵丈夫自我實現，可以少賺一點也無所謂，並且也願意在丈夫脆弱時給予情感支持。這一整段真的是綿裡藏針，非常厲害。」

有了一定的情緒積累後，李靚蕾接著談丈夫的脆弱與自己的支持，再提出揹黑鍋的說法，「這是沒有其他事實佐證的，僅僅是作者的一面之辭。但由於前面的細節實在太豐厚，這讓作者的信任度大增，這時候就算是一面之辭，也看起來是比較可信的一面之辭；此處的順序安排，也是非常聰明的。」

朱宥勳點出，李靚蕾通篇的陳述環環相扣，從新聞事件到夫妻離婚等，「每一波攻勢打出來之前必有暖身，打出來之後還會做個扣，好連結到下一波攻勢，綿密得目不暇給。」最後的攻勢則是正式摧毀王力宏人設的關鍵，公開王力宏私生活混亂：「全文最強的一拳在這裡，一定要用最多的細節造成最強的效果」、「知道要寫什麼很重要，知道要不寫什麼也很重要。」

朱宥勳認為，李靚蕾文章結構編排整齊，論點清晰明確且用字遣詞得宜，「看了這篇文章不禁覺得，作文還考什麼『新冰箱』、『季節的感思』呢？」他點出「真要讓學生體驗什麼是『融記敘、抒情與說理於一爐』的威力，讓學生想像知性與感性齊出是什麼樣子，不如考學生怎麼寫分手信或公關聲明吧。」

而對於李靚蕾這幾日的控訴，王力宏今(20)日發出道歉聲明，作家朱宥勳也對此篇發文進行分析，「重點寫得少，非重點的地方卻很長」，他表示「有時候寫作不只是技術問題，最嚴重的是缺乏材料，也就是拿不出跟小孩相處的細節」。