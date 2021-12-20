王力宏愛孩子卻看不到細節 作家分析文章直指缺乏材料最嚴重

藝人王力宏與前妻李靚蕾談判離婚，雙方透過網路寫文，砲火猛烈，被衍伸成作文範例。作家朱宥勳也在臉書說，王力宏說錢不重要，孩子比較重要，但是卻花十幾行講錢的各種細節，關於孩子的相處細節卻完全看不到，不但重點寫得少，非重點的地方卻很長，他也說，有時候寫作不只是技術問題，最嚴重的是缺乏材料，也就是拿不出跟小孩相處的細節。

朱宥勳今天上午在臉書提到，為了強化重點，通常會改變某一話題的比例。越重要的話題，描述比例就要越高。

朱宥勳截圖王力宏昨晚的發文當中一段當作錯誤示範。他說，這段講了兩件事，一是錢，二是孩子。王力宏說錢不重要，孩子比較重要，但是他花了十幾行講錢的各種細節，孩子的部分只有一行，0細節⋯⋯。套一句李靚蕾的話：「你說孩子比錢重要，我有聽到，但是沒有看到⋯⋯」

朱宥勳說，比較好的寫法，應該是倒轉比例。錢的部分，算一個總價出來，說對方跟我要了OO億，這樣就好了，不要去算細項。細項是別人質疑你的時候，被動拿出來回應的。沒人問你，你自己就講一大堆，這就是用行動展示「錢很重要，重要到我每條都記得」，沒人會相信錢對你不重要。其次，小孩的部分才應該展開細節來講。講你跟小孩相處的小故事，有什麼樣的細節，度過了什麼歡樂或溫馨的時光。這些細節才應該寫十幾行，來證明小孩對你來說很重要。

朱宥勳說，如果能舉出這些細節，那還有機會將李對你不管小孩的指控化解掉。沒有讀者能看到你們家庭內的生活場景，這時候比拼的就是誰能拿出更多細節。重點寫得少，不是重點卻落落長，這就是比例錯誤，是技術問題。但這還不是最嚴重的，有時候技術錯誤是源於缺乏材料：怕是怕王力宏根本拿不出跟小孩相處的細節，正如同王爸爸昨天曖昧到令人起疑的用詞——你若只是跟小孩「同在」，那當然什麼也寫不出來。