以「蔓生」為名 威尼斯雙年展台灣館重現原民宇宙觀

第59屆威尼斯藝術雙年展將於明年4月23日於水都開幕，北美館主辦的台灣館也宣布展名為「蔓生：撒古流（Kinerapan: Right of Crawling）。參展藝術家撒古流（Sakuliu）撒古流將以數件含括雕塑、裝置、與動畫的全新作品創造精神性場域，以部族的宇宙觀為創作語彙訴說當代寓言。

撒古流成長於屏東排灣族達瓦蘭部落的藝匠家族，其作品不拘形式，繪畫、雕塑、裝置、建築等皆成果斐然。有感於傳統文化逐漸消逝，撒古流決定身體力行文化存續與復振。他透過田野調查訪談耆老的智慧並以圖文紀錄、搭建石板屋傳承文化象徵與精神、創作雕塑體現對傳統與現代文明交會的反思。他開辦「達瓦蘭部落有教室」、發起「原民菁英回流」、「原民正名」及「還我姓氏」等民族自覺行動。

台灣館主題「蔓生」源於一字義廣泛的排灣語「Kinerapan」，指物種的蔓生、攀爬，如廣大森林在土地上占有的面積、河川流域及動物遷徙的空間等。展覽將以排灣族存世傳統的兩個概念「Semiljeva」（分享的喜悅）與「Lingulj」（聚合、給予）貫串，帶出跨族類的互助互惠所促成的共生共存網絡。撒古流透過再現部族文化的空間秩序、信仰與價值系統等，以回應持續變化的社會及其中衍生的衝突、不安與緊繃關係。

「如果地球是一棟石板屋，整個地球是我的家人的話，會是怎麼一回事？我如何去設想這種更大的攀爬空間跟其中的人民？」撒古流表示，他將用自己對空間、土地與生態的理解，以部族的宇宙觀為創作語彙，穿透時間跟空間，讓知識跨越文化差異被傳遞。