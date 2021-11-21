快訊

捷運三鶯線施工疏失釀3死2傷 新北市府重罰廠商84萬

無須靠藥物治療 專家一致推薦降血壓No.1飲食法

以「蔓生」為名 威尼斯雙年展台灣館重現原民宇宙觀

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
藝術家撒古流與策展人派崔克・佛洛雷斯。圖／北美館提供
藝術家撒古流與策展人派崔克・佛洛雷斯。圖／北美館提供

第59屆威尼斯藝術雙年展將於明年4月23日於水都開幕，北美館主辦的台灣館也宣布展名為「蔓生：撒古流（Kinerapan: Right of Crawling）。參展藝術家撒古流（Sakuliu）撒古流將以數件含括雕塑、裝置、與動畫的全新作品創造精神性場域，以部族的宇宙觀為創作語彙訴說當代寓言。

撒古流成長於屏東排灣族達瓦蘭部落的藝匠家族，其作品不拘形式，繪畫、雕塑、裝置、建築等皆成果斐然。有感於傳統文化逐漸消逝，撒古流決定身體力行文化存續與復振。他透過田野調查訪談耆老的智慧並以圖文紀錄、搭建石板屋傳承文化象徵與精神、創作雕塑體現對傳統與現代文明交會的反思。他開辦「達瓦蘭部落有教室」、發起「原民菁英回流」、「原民正名」及「還我姓氏」等民族自覺行動。

台灣館主題「蔓生」源於一字義廣泛的排灣語「Kinerapan」，指物種的蔓生、攀爬，如廣大森林在土地上占有的面積、河川流域及動物遷徙的空間等。展覽將以排灣族存世傳統的兩個概念「Semiljeva」（分享的喜悅）與「Lingulj」（聚合、給予）貫串，帶出跨族類的互助互惠所促成的共生共存網絡。撒古流透過再現部族文化的空間秩序、信仰與價值系統等，以回應持續變化的社會及其中衍生的衝突、不安與緊繃關係。

「如果地球是一棟石板屋，整個地球是我的家人的話，會是怎麼一回事？我如何去設想這種更大的攀爬空間跟其中的人民？」撒古流表示，他將用自己對空間、土地與生態的理解，以部族的宇宙觀為創作語彙，穿透時間跟空間，讓知識跨越文化差異被傳遞。

策展人佛洛雷斯表示，展覽將以撒古流廣泛的實踐為核心，其生動的藝術形式，從中可同時窺見具啟發性的原民宇宙觀與日常生活的縮影。撒古流作為排灣生活世界中的行動者和思想家，擁有公民藝術家的責任感，產生了一種根植於廣闊南島生態的當代演繹，「可與台灣和世界各地的共同利益相互呼應。」

撒古流「蔓生：撒古流」創作模型。圖／北美館提供
撒古流「蔓生：撒古流」創作模型。圖／北美館提供

藝術家 排灣族 威尼斯

延伸閱讀

小英蘇揆出席屏東原民盛會 總統特別叮嚀這兩件事

天使基金相助 原民展現創業成果

就要原民婚禮 苦等疫情解禁參加南島婚禮 完成終身大事

花蓮聯合豐年節19日登場 台鐵迎賓：體驗原民熱情

相關新聞

以「蔓生」為名 威尼斯雙年展台灣館重現原民宇宙觀

第59屆威尼斯藝術雙年展將於明年4月23日於水都開幕，北美館主辦的台灣館也宣布展名為「蔓生：撒古流（Kinerapan:...

開店一天翻桌11次 放牛班五星主廚謝宜榮用「蛋花湯」哲學讓新鮮對「胃」

台灣第一位取得義大利拿坡里披薩ＡＶＰＮ認證主廚，15歲國中畢業的放牛班學生，在28歲成為國際飯店主廚。他，是謝宜榮。沒有背景、沒有高學歷，創業失敗四次，卻創下開店一天翻桌11次記錄…

散步有助背書？三招「記憶增強法」 跟健忘說掰掰

無論是學生時期用功唸書，還是到了出社會工作，能否維持好的記憶力，對做事情的幫助影響都相當大。日本語言學博士堀田秀吾近日就在日本媒體「PRESIDENT」撰文，分享幾個能夠增強記憶力的方式。

風動歌劇團「鳳冠夢」 今晚戶外搭台演出

疫情趨緩、生活逐步解封，藝文節目也恢復演出。基隆市風動歌劇團今晚7點在光隆家商操場演出「鳳冠夢」，這是風動歌劇團首次以戶...

【生活英文】「打石膏」、「拄拐杖」怎麼說？各種包紮治療的英文報你知！

小編的朋友最近摔斷了腿，所以得打著石膏好幾個禮拜QQ，趁這個機會來考考大家，受傷時如果要「打石膏」、「綁三角巾」、「坐輪椅」，英文該怎麼說咧？往下看就知道啦！

《蟲生－微觀墾丁》奪生態攝影獎 12月起校園巡迴播映

台灣昆蟲保育的重要推手詹家龍，在墾丁耗時3年以魔幻寫實的手法完成「蟲生─微觀墾丁」生態影片，跳脫傳統生態影片的框架，用微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。