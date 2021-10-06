【重磅快評】諾貝爾又來了！政府應積極傳播科學進展

本週是年度諾貝爾獎揭曉熱季，已宣布的物理、生醫等獎項，獲獎者的貢獻都有助於人類未來更健康、安全；可惜的是，這麼大的科學進程其意義卻未能告知民眾，以致諾獎發揮的效益其實只是科學家的榮譽而已。科學傳播難度很高，內閣設有科技、教育等部門，應該積極介入科學傳播。

諾獎揭曉後，主辦該獎項評選的瑞典委員會發出新聞稿，介紹獲獎者的研究貢獻、服務單位等，但新聞稿的知識門檻太高，只有該領域的學者能窺知一二，一般人至多知道誰得獎而已；諾獎對人類的影響幾乎無從得知。在台灣，諾貝爾化學獎是個例外，以退休的台大化學系蔡蘊明教授，至今每年都還撰文介紹化學獎的貢獻，將接收門檻降到科普等級。

以昨天宣佈的諾貝爾物理獎為例，日裔學者真鍋淑郎、德國哈斯曼及義大利帕里西以建立暖化研究的物理模型獲獎，除了顯示傳統物理領域接受了大氣、暖化研究，模型建立後，讓未知的暖化領域漸漸得以具象化。

之前，「暖化」大家掛嘴上，但概念仍然模糊，與「海市蜃樓」一樣是虛幻的；掛在政客嘴上的暖化，更是很好用的遁詞，任何災難只要推稱是暖化造成的天災，原本該被追究的責任也輕易規避掉，因為政客雖講不出具體事證，調查官也不知怎麼發問。今年得獎者的貢獻是建立預測模型，以後，把此刻能觀察到的變化參數代入模型，即能計算出可能變化。

物理獎此次給獎另個意義是肯定研究工具的突破，其貢獻不亞於研究本體的進展；建立模型、工具之後，讓研究更能往前推進。其實今年物理獎頒發有點像08年諾貝爾化學獎頒給大陸學者錢永健，他自水母體內淬取出螢光蛋白這一介質，打進癌細胞後，癌細胞靜止時呈紅色螢光，癌細胞擴散、癌症惡化時則發出綠色螢光，根據綠色螢光的移動，可以掌握、觀察到癌細胞的變化，讓癌症治療變得具象。錢永健的貢獻不是化學實體，只是研究工具的突破，但貢獻更大。

三十多年前科技新聞初出現在媒體，科學界揶揄媒體的科技新聞是「懂得的人不看，看的人還是不懂」，就像武俠小說天馬行空；從這幾天諾獎的科學傳播，似乎沒有什麼進展。