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島田莊司推理小說獎揭曉 台灣犯罪作家聯會接手

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
第七屆「金車島田莊司推理小說獎」昨公布結果，由日本推理小說大師島田莊司透過越洋直播揭曉首獎，最後由馬來西亞的王元「喪鐘為你而鳴」榮獲首獎。圖／金車文藝中心提供
第七屆「金車島田莊司推理小說獎」昨公布結果，由日本推理小說大師島田莊司透過越洋直播揭曉首獎，最後由馬來西亞的王元「喪鐘為你而鳴」榮獲首獎。圖／金車文藝中心提供

第七屆「金車‧島田莊司推理小說獎」昨公布結果，由日本推理小說大師島田莊司透過越洋直播揭曉首獎，最後由馬來西亞的王元「喪鐘為你而鳴」榮獲首獎。

「金車‧島田莊司推理小說獎」舉辦七屆以來，總計有349部作品參加，本屆共有來自台灣、大陸、香港、馬來西亞等地的53部作品參賽。經過初複審後選出傅真「棄子」、王元「喪鐘為你而鳴」、凌小靈「隨機殺人」晉級決選，再由島田莊司親自評選出首獎。

金車文藝中心表示，本屆入圍決選之三部作品，在今年中華電信子公司智趣王數位科技股份有限公司的協助下，邀請台灣配音員陳美貞與吳柏陞為三書錄製有聲書並已於i聽聽app上架，讓喜愛推理的書迷朋友們也能隨時隨地享受閱聽服務。

島田莊司說，「隨機殺人」擁有複雜的未來型態事件構造，可謂是擁有日本新型推理小說潮流DNA的作品，並對其結構縝密的完成度感到佩服。而傅真的「棄子」中，複雜的整體配置、用心構成的詭計與描述青春期沉重悲劇的筆觸，足以看見作者的自負。「喪鐘為你而鳴」展現出在電腦時代下「本格」全新的可能性，屬於傑出的思考實驗。

島田獎下屆也有新的變化，將由台灣犯罪作家聯會接手並更名為「島田莊司獎」，執行主席既晴在典禮上簡介犯罪作家聯會的理念與發行刊物「詭秘客特刊」，尖端出版社總編輯也針對未來的獎項提出改制後的規畫，期許接下來的島田莊司獎開創出不一樣的嶄新風貌。

詳情可上官方網站查詢： https://www.kingcarart.org.tw/

推理 馬來西亞 殺人

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