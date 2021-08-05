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【防疫英文】COVID世代誕生的語言！Rona是新冠病毒縮寫 還有這些COVID slang

聯合新聞網 / 希平方

疫情期間一直待在家裡，相信大家都悶壞了吧！其實 COVID-19 不只改變了大家的生活模式，在語言上也創造了許多不同的用法。今天小編就來帶大家認識一些有趣的 COVID slang 吧！

這些 COVID slang 你一定要知道！

◎ Rona

其實 Rona 就是 Coronavirus 的縮寫，也可以寫成 the Rona，都是代表「新冠病毒」的意思。這個字通常會用在一些比較無傷大雅、幽默的語句中，屬於口語的用法。有些人甚至會將它加上性別，變成 Miss Rona 或是 Aunt Rona。

Staying home during the Rona has given me cabin fever; I need fresh air!（疫情期間待在家都快悶壞了；我需要新鮮空氣！）

Everything was going well until Aunt Rona came knocking on the door and ruined all our plans!（一切原本都很順利，直到疫情突然出現毀了我們所有的計畫！）

◎ doomscrolling

在疫情期間，人們常常會從社群媒體上一直接收各種壞消息，過度沉浸於負面新聞中。而這樣的行為就被稱為 doomscrolling，是由 doom「厄運、死亡」加上動詞 scroll「滾動」所產生的。另外因為「上網」也可以用 surf the Internet 表示，所以這個字也可以寫成 doomsurfing。

Stop doomscrolling! Reading all that bad news is only going to make you more depressed.（不要再滑了！一直看那些負面新聞只會讓你更沮喪而已。）

She stayed up late last night doomsurfing about the latest news of COVID-19.（她昨天熬夜不停更新有關新冠肺炎的負面新聞。）

◎ coronasomnia

這個字其實就是由 coronavirus「新冠肺炎」加上 insomnia「失眠」所形成，代表「新冠失眠」，也就是受疫情影響而造成失眠症狀的現象。

Research shows that the pandemic has led to an increase in sleeping problems, causing a coronasomnia phenomenon.（研究指出，疫情導致睡眠問題增加，造成一種新冠失眠的現象。）

◎ maskne

這也是在疫情期間會發生的現象，也就是「口罩痘」，代表因為長時間戴著口罩而引發的皮膚問題。是由 mask「口罩」加上 acne「青春痘」組合而成。

Breathing stale air through a mask was uncomfortable enough, let alone getting maskne.（透過口罩呼吸不流通的空氣就已經很不舒服了，更不用說還會得口罩痘。）

In order to prevent maskne, you should avoid applying makeup while wearing a mask.（為了防止口罩痘，你在戴口罩的時候應該避免上妝。）

◎ quarantini

當然，防疫在家也是可以很 chill 的！這個字就是由 quarantine「隔離」加上 Martini「馬丁尼」組合而成，代表在隔離期間所喝的高濃度酒精飲料。類似的單字還有像是 locktail（lockdown「封城」 + cocktail「雞尾酒」），也就是在封城期間所喝的各式調酒。

A：I think I’ll die of boredom and depression if this lockdown continues.（如果封城一直持續的話，我想我會無聊和抑鬱到死吧。）

B：Relax. As long as you got a quarantini, everything will be fine.（放輕鬆。只要你有隔離馬丁尼，一切都會沒事的。）

想要更 chill 嗎？那你還可以試試：

● coronabae

（coronavirus「新冠病毒」+ bae「寶貝」）

→ 因為疫情期間太孤單而在交友軟體上認識的寶貝們。

● covideoparty

（covid-19「新冠病毒」+ video「影片」+ party「派對」）

→ 如果覺得一個人看電影很無聊，不妨揪大家來場新冠影片派對吧！

● coronacation

（coronavirus「新冠病毒」+ vacation「度假」）

→ 不能出國也可以在家啟動新冠度假模式，好好對待自己才是最重要的啦！

◎ zumping

zumping 就是「視訊分手」的意思，是由 Zoom（一個線上視訊軟體）+ dumping「拋棄」組合而成，代表情侶透過視訊軟體的方式與對方分手。

Mike just had his first zumping experience. Maybe he needs some quarantinis to ease the pain.（Mike 剛剛經歷了他的第一次視訊分手。也許他需要一點隔離馬丁尼來撫平傷痛。）

看完了這些 COVID slang 是不是覺得很有趣呢？

延伸閱讀

1.【防疫學英文】『封城』、『恐慌搶購』英文怎麼說？

2.【防疫學英文】『流行病、乾洗手、額溫槍』英文怎麼說？

3.【防疫英文】防疫期間要做好的六件事情！『戴口罩、勤洗手』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

疫情 口罩 失眠

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