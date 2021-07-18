馬來西亞「雲劇場」來台 探索亞洲線上付費劇場

疫情對表演藝術行業產生巨大衝擊，付費線上劇場成為大勢所趨。來自馬來西亞的「雲劇場」近日引進台灣，以售票方式提供線上表演，包括戲劇、音樂劇、演唱會、音樂會和舞蹈表演等，提供表演藝術行業新的可能性，讓更多的娛樂表演從業人員繼續創作，同時能持續創造收入。

「雲劇場」由馬來西亞劇場人William Yap、Dennis Lee攜手打造，兩人兼具劇場人與工程師背景，打造「一站式」—從購票到同步觀賞演出的線上劇場體驗。 「雲劇場」擁有數位票房平台與觀眾的互動功能，讓觀眾宅在家也像走進劇場，可與與其他觀眾並肩而坐於線上劇場內討論演出，並和製作團隊溝通交流。目前線上節目已超過50多場，並有超過來自50多個國家的觀眾參與。

「雲劇場台灣」打開台灣觀眾線上參加國際藝術節參與機會。16日至18日首映「泛華青年劇本創作競賽- 讀劇藝術節」，此為來自馬來西亞喬治城藝術節與台灣第五屆全球泛華青年劇本創作競賽讀劇藝術節共同舉辦。三部獲獎劇本包括「麻雀（死）在物流貨倉的晚上」（香港）、「亡命紀事：我是誰？」（台灣）和「新年到來前的二十四小時我們對生活感到厭倦」（中國大陸）。

8月登場的 「不貧窮藝術節」將與香港的「不貧窮藝術節」同步，網羅來自台灣與香港兩地的表演團隊，表演內容從傳統戲曲、舞蹈劇場到戲劇演出與台灣出品的動畫，更與日本糸島國際藝術節、澳洲珀斯藝穗節講座連線，讓國人不出國也能參與國際藝術節。

●「雲劇場台灣」官網： https://www.cloudtheatre.com/tw

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