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長征5號墜落恐傷及無辜？ 學者：比被雷打到機率還低

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中國長征五號B運載火箭4月29日發射升空。路透
中國長征五號B運載火箭4月29日發射升空。路透

中國長征五號B運載火箭4月29日發射升空，部分殘骸可能墜回地球。最新預測指出，火箭最快將在台灣時間今晚10時12分和明日清晨5時55分與台灣擦邊，引起國人憂心。對此，中央大學太空科學與工程研究所長趙吉光表示，這些資訊只能做參考，但不代表一定會落在陸地，比雷打到人的機率還要小，民眾不用過度擔心。

美國航太公司The Aerospace Corporation在官方推特指出，長征火箭殘骸預估會在世界標準時間（UTC）9日清晨3點43分（台灣時間9日上午11點43分）墜地，根據即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示，火箭殘骸在台灣時間今天晚間10點12分，以及明天（9日）清晨5點55分，將分別通過台灣北部、南部上空。

趙吉光表示，這僅是預測火殘骸軌跡會通過台灣上空，但會不會掉下來，這不見得。若真砸下來，依國際慣例必須賠償，目前為止也沒有人被砸到過，建議民眾不用太擔心，但也不能完全排除機率。

趙吉光也提到，兩年前中國發射的火箭「天宮二號」，也曾傳出火箭失控，當時國際非常緊張，中國官方也每天定期發佈可能情況，雖然外界說失控，但官方又說沒有，最後火箭殘骸證實是落入太平洋。

趙吉光表示，不管可控或不可控，火箭殘骸墜落都無法精準，因此未來也要能發展更有精準的計算，讓火箭殘骸能精準落入海，再由發射方回收。

目前國內正在研訂「太空發展法」，將太空事故處理納入規範，並研議相關罰則。趙吉光表示，「太空發展法」必須建立監控機制，不是說砸下來要陪，又怎知道是誰砸下來？不能單仰賴國外學者跟網站。


火箭 太空

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