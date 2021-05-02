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「大煙囪-生活味」成果展開幕 眷村菜、裝置藝術展

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府1日起連續一個月在歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」保溫基地辦理「大煙囪-生活味」成果展，展出過往大煙囪文史、裝置藝術。圖／新竹市政府提供
新竹市政府1日起連續一個月在歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」保溫基地辦理「大煙囪-生活味」成果展，展出過往大煙囪文史、裝置藝術。圖／新竹市政府提供

新竹市政府1日起連續一個月在歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」保溫基地辦理「大煙囪-生活味」成果展，展出過往大煙囪文史、裝置藝術，並辦理生活市集及獨特的眷村料理體驗活動，希望民眾能以五感體驗昔日眷村樸實互助的共好生活與精神。

文化局指出，六燃廠大煙囪廠房區基地約1公頃，已爭取文化部再造歷史現場專案計畫，投入近9000萬元，目前已完成大煙囪廠房先期規畫、保溫基地6棟眷舍簡易修繕及在地文化團隊進駐，目前正在進行第一期的廠房本體結構補強工程，近期為配合霜毛蝙蝠每年4至9月棲季，修復工程盡量以低噪音、低干擾方式進行，並先行拆除北向施工架、防塵網，營造良善的蝙蝠生活環境，同時也積極爭取文化部「再造歷史現場2.0專案計畫」補助，以進行未來第二期修復工程。

文化局表示，「大煙囪-生活味」保溫計畫成果展以台灣的食農文化為底蘊，融入在地眷村飲食特色，呈現出獨特的「煙囪下的饞味」，展期一個月，除有大煙囪生活市集及綠市集外，並邀請豐功里社區發展協會的眷村媽媽與綠細胞廚房一同做菜，讓大家體驗獨特的眷村佳餚，還有大煙囪香草學堂、蝙蝠保母工作坊以及立體書、手捏土等手作工作坊，及大煙囪導覽活動、六燃相關文史及「遇／預見六燃」裝置藝術展，同時邀請首期的駐站藝術家彼得先生與鹿鹿回來與小朋友互動。

新竹市政府1日起連續一個月在歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」保溫基地辦理「大煙囪-生活味」成果展，展出過往大煙囪文史、裝置藝術。圖／新竹市政府提供
新竹市政府1日起連續一個月在歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」保溫基地辦理「大煙囪-生活味」成果展，展出過往大煙囪文史、裝置藝術。圖／新竹市政府提供

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