台南7校午餐 議員爆吃爛菜黑幕

台南市議員林燕祝昨質詢爆料，近日接到多所學校家長投訴，孩子營養午餐吃不飽，經查是不肖供應商提供劣質爛菜，疑有涉及槍擊案的家長會長在背後為廠商撐腰，令學校心生畏懼，要求市府盡速調查有無採購黑幕，保障學生營養午餐的安全。台南市教育局表示，已修訂家長會設置辦法，若通過，將是全國第一個排黑條款。

台南市議員指某國小家長會長疑涉入刑事案，建議解任，台南市教育局表示，疑涉刑案的家長會長近日已請辭，為避免未來發生類似情事，已完成家長會設置辦法修訂程序，增訂3年內涉刑案不得任家長會長的消極條件限制，下周市政會議通過後發布實施，符合各界對學校家長會長更高道德標準的期待，避免對師生產生負面影響，也提高學校家長會長的公共形象與楷模示範影響力。

林燕祝說，家長投訴午餐食材茄子腐爛、花椰菜心發黑、絲瓜發霉，供應廠商多次將劣質蔬菜送至學校廚房，廚工挑撿出爛掉的蔬菜，可食用部分所剩不多，導致學童反映吃不飽，受害有7所學校，學校廚房與行政人員反映，卻被廠商威脅。他進一步爆料，該校家長會長涉槍擊案，3月20日釋放，21日就到學校威嚇說供應商是他「兄弟」、質疑為何刁難， 4月8日長豆和高麗菜發生問題，該會長又到學校罵廚工，讓廚工嚇得要死。

台南市府日前公布93.6％國中小午餐由公辦公營的自設廚房供應，全國第1，其中56所中央廚房負責供應161校午餐，聯合供餐比率高達77％，成效6都第1，同時聘78位營養師協助學校午餐食安把關。教育局強調，為確保食材採購、驗收等品質，訂有標準化作業流程，不容品質欠佳食材進入校園，食材驗收若不確實，一律追究責任。此案採購驗收是否違法，政風單位已介入調查。

教育局指出，家長會屬非法人的自治團體，學校不能干涉家長會運作，但家長會長代表家長會，公共形象相對受矚目，對家長會長的表現也有較高期待。