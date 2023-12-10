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北一女儀隊60周年 72歲學姊復出操槍

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北一女昨天舉行120周年校慶系列活動。記者曾吉松／攝影
北一女昨天舉行120周年校慶系列活動。記者曾吉松／攝影

北一女昨120周年校慶系列活動，適逢校內儀隊成軍60周年，邀校友返校演出，72歲校友陳達揚1967年畢業後，再沒拿過刀槍，在學妹鼓勵下決定參加，歷經半年練習再次表演，她坦言，再度走回熟悉校園表演，內心很激動，當音樂一下那一刻，彷彿自己又回到17歲，給自己表現打80分。

北一女儀隊成軍於1963年，昨天共200多位成員返校表演，年齡從18歲到72歲都有，歷經半年練習，展現跨世代合作，所有成員一同耍槍、將白槍拋向天際、手持禮刀敬禮，相當壯觀。

北一女昨天舉行120周年校慶系列活動，一名72歲大學姊（圖）暌違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。記者曾吉松／攝影
北一女昨天舉行120周年校慶系列活動，一名72歲大學姊（圖）暌違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。記者曾吉松／攝影

曾是25屆儀隊成員徐小姐表示，很難得有機會可以參加表演，練習時看到好多好久不見的老同學，而且女兒是56屆儀隊隊長，兩人就一起報名參加。女兒也興奮表示，媽媽是一個很熱愛冒險的人，也很開心能跟媽媽同場演出，同台演出也是兩人之間約定，很開心學校幫忙完成夢想。

表演陣容中最年長的陳達揚說，在學妹的勸說下決定參加，剛開始練習節奏很亂，畢竟1967年畢業後就再沒練習過，但半年來每周練習，過程也有年輕一輩學妹分享、指導，慢慢找回節奏。

北一女校長室秘書吳銘祥表示，疫情解封又恰逢儀隊成軍60周年，校友們號召歷屆成員返校表演，下半年密集訓練，在表演中展現耍槍、交換槍枝動作，呈現不同隊形，展現校友團結默契。

返校 北一女

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