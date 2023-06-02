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怕被過度包容 崑大陳冠妗隱藏特殊生身分 甜點、繪畫盡情揮灑

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大餐飲系陳冠妗用甜點、繪畫技能活出精彩大學生涯。圖／陳冠妗提供
崑大餐飲系陳冠妗用甜點、繪畫技能活出精彩大學生涯。圖／陳冠妗提供

崑山科大餐管廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈，積極鑽研技術，拿下荷蘭、加拿大及比利時等國際廚藝賽金牌，更發展繪畫專長2019年獲得「超越自己幸福繪愛-學習障礙者聯合畫展」特優獎。她將所學投入公益、受邀回高中母校分享求學經驗，撕掉特殊生標籤，將人生活得精彩。

陳冠妗自小患有輕度學習障礙，知識理解需要較多時間，就讀崑大餐飲系後，她不僅提前預習課程，課後更會花兩倍時間複習，勤奮學習獲系上頒發成績優異獎，專題製作「『夾』出『心』滋味-台灣特色夾心餅」更拿下第2名。

陳冠妗因興趣加入糖藝社，結合系上課程精進實作能力，並在國內外競賽中屢屢獲獎。陳冠妗回憶參與荷蘭美食廚藝挑戰賽時，發現學習翻糖蛋糕裝飾並不容易，曾遇到糖容易融化、糖霜餅乾水分太多導致染色等狀況，不過她積極尋找解決辦法，例如讓手部降溫、趁教室有空調的時候練習，維持翻糖翻糖溫度，也調整糖霜比例解決染色問題，利用課餘時間大量練習，曾在賽前捏了80顆翻糖人頭，嚇壞別系師長，讓人對她的堅持努力留下深刻印象。

陳冠妗大四參與校外實習在爭鮮迴轉壽司外場廚房，是公認難度最高的職務，內外場技能需一併學習，她擔心實習主管因「特殊生」身分後會對她過於包容，實習期間不僅隱瞞學習障礙的問題，還比其他人勤勞學習，休假還到實習場域觀摩資深師傅面對大量訂單的臨場反應。積極且不認輸的個性，讓她在實習結束前，不僅有能力帶領新人，還站上重要的工作崗位，在用餐尖峰期獨自完成外帶外送餐點的製作。

陳冠妗多才多藝，2019年使用壓克力顏料以愛情及親情為主題創作獲獎；2022年崑大「性別化創新」成果展，她以彩繪廢棄寶特瓶，結合太陽能燈串裝飾點亮園區街道，增加「復興老兵文化園區」的觀光價值。她也與糖藝社攜手華山基金會製作小餐盒，作為募集發票兌換贈品，回饋社會。

回首四年大學時光，陳冠妗表示她收穫滿滿：「不要因為學習障礙的名詞，去看輕自己的能力，其實自己很棒，只是還沒真正使出你的能力而已。學習障礙雖然帶來困難，但不該讓它阻擋我們的未來價值。」她感謝餐飲系戴士鈞老師與糖藝社的學長姐不斷的鼓勵與支持，勵志的求學歷程也讓她受邀回母校復興國中、家齊高中經驗分享，未來她預計前往台中再進修，學習韓式豆沙裱花技術，並成立個人烘焙工作室，在甜點界發光發熱。

陳冠妗(中)至爭鮮迴轉壽司實習，優秀實力獲肯定。圖／陳冠妗提供
陳冠妗(中)至爭鮮迴轉壽司實習，優秀實力獲肯定。圖／陳冠妗提供
陳冠妗參加2020年荷蘭美食廚藝挑戰賽，榮獲翻糖蛋糕裝飾展示金牌。圖／陳冠妗提供
陳冠妗參加2020年荷蘭美食廚藝挑戰賽，榮獲翻糖蛋糕裝飾展示金牌。圖／陳冠妗提供
陳冠妗參與崑大「性別化創新」成果展，點亮老兵園區。圖／陳冠妗提供
陳冠妗參與崑大「性別化創新」成果展，點亮老兵園區。圖／陳冠妗提供
陳冠妗於高雄易牙美食節-23屆美食大展糖霜餅乾競賽榮獲金牌。圖／陳冠妗提供
陳冠妗於高雄易牙美食節-23屆美食大展糖霜餅乾競賽榮獲金牌。圖／陳冠妗提供
陳冠妗(左1)與糖藝社攜手華山基金會合作，募集發票換餐盒。圖／陳冠妗提供
陳冠妗(左1)與糖藝社攜手華山基金會合作，募集發票換餐盒。圖／陳冠妗提供
陳冠妗參與2019年「超越自己幸福繪愛-學習障礙者聯合畫展」，以作品「牽伴」榮獲優選獎。圖／陳冠妗提供
陳冠妗參與2019年「超越自己幸福繪愛-學習障礙者聯合畫展」，以作品「牽伴」榮獲優選獎。圖／陳冠妗提供
陳冠妗榮獲2023韓國餐飲國際大賽糖花工藝展示金牌。圖／陳冠妗提供
陳冠妗榮獲2023韓國餐飲國際大賽糖花工藝展示金牌。圖／陳冠妗提供
陳冠妗(左1)參加2020年加拿大美食廚藝挑戰賽，榮獲糖花裝飾展示金牌。圖／陳冠妗提供
陳冠妗(左1)參加2020年加拿大美食廚藝挑戰賽，榮獲糖花裝飾展示金牌。圖／陳冠妗提供

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