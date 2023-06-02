怕被過度包容 崑大陳冠妗隱藏特殊生身分 甜點、繪畫盡情揮灑

崑山科大餐管廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈，積極鑽研技術，拿下荷蘭、加拿大及比利時等國際廚藝賽金牌，更發展繪畫專長2019年獲得「超越自己幸福繪愛-學習障礙者聯合畫展」特優獎。她將所學投入公益、受邀回高中母校分享求學經驗，撕掉特殊生標籤，將人生活得精彩。

陳冠妗自小患有輕度學習障礙，知識理解需要較多時間，就讀崑大餐飲系後，她不僅提前預習課程，課後更會花兩倍時間複習，勤奮學習獲系上頒發成績優異獎，專題製作「『夾』出『心』滋味-台灣特色夾心餅」更拿下第2名。

陳冠妗因興趣加入糖藝社，結合系上課程精進實作能力，並在國內外競賽中屢屢獲獎。陳冠妗回憶參與荷蘭美食廚藝挑戰賽時，發現學習翻糖蛋糕裝飾並不容易，曾遇到糖容易融化、糖霜餅乾水分太多導致染色等狀況，不過她積極尋找解決辦法，例如讓手部降溫、趁教室有空調的時候練習，維持翻糖翻糖溫度，也調整糖霜比例解決染色問題，利用課餘時間大量練習，曾在賽前捏了80顆翻糖人頭，嚇壞別系師長，讓人對她的堅持努力留下深刻印象。

陳冠妗大四參與校外實習在爭鮮迴轉壽司外場廚房，是公認難度最高的職務，內外場技能需一併學習，她擔心實習主管因「特殊生」身分後會對她過於包容，實習期間不僅隱瞞學習障礙的問題，還比其他人勤勞學習，休假還到實習場域觀摩資深師傅面對大量訂單的臨場反應。積極且不認輸的個性，讓她在實習結束前，不僅有能力帶領新人，還站上重要的工作崗位，在用餐尖峰期獨自完成外帶外送餐點的製作。

陳冠妗多才多藝，2019年使用壓克力顏料以愛情及親情為主題創作獲獎；2022年崑大「性別化創新」成果展，她以彩繪廢棄寶特瓶，結合太陽能燈串裝飾點亮園區街道，增加「復興老兵文化園區」的觀光價值。她也與糖藝社攜手華山基金會製作小餐盒，作為募集發票兌換贈品，回饋社會。