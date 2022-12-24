清寒生楊淑婷逆境上游錄取台大電機工程 成三重高中閃耀之星

新北市三重高中楊淑婷來自越南新住民單親家庭，國二前都沒學過中文，起初只能靠聽力或觀察了解對方意思，刻苦努力一年多學會中文，為幫母分擔家計，除努力爭取獎學金，假日還到牛排店打工，最近台大特殊選才放榜，她成功錄取電機工程學系，獲得全校師生的祝福，也激勵即將面學測的高三同學們。

楊淑婷小時候因家境清寒、生活艱困，母親將未滿周歲的她送往越南由外公外婆隔代撫養，直至國二才從越南返回台灣就學；返台前從未學習過中文，但她堅持不懈，身處困境仍力求上進，僅用了1年多的時間便克服語言與文化差異，考取三重高中。

她回憶剛來台灣時「一個中文字都不會」，適應新文化上遇到很多困難。一開始大致上都是用聽的，或觀察對方的動作來猜測其想表達的內容。直到現在中文能力改善很多，但還需要都學習，一路上曾經想過放棄，但想到在越南的外公外婆，還有雙親，她告訴自己不能辜負他們，這也是支持她努力讀書的動力，想要努力回饋給家人。

班導師魏瑜庭指出，楊淑婷樂於分享，從不因為艱難的家境而自怨自艾；高壓沒有擊垮她，反而使她成為一個善於規劃時間、心性穩定的人，真誠的散發出一股柔軟、利他的力量。

楊淑婷不但成績名列前茅，還擔任班級幹部，樂於幫同學解決課業疑惑，還參加扶輪少年服務團，積極參與各項服務學習活動。為了幫忙母親分擔家計，還利用假日到牛排店打工，也積極爭取學校各項獎助學金，減輕母親的經濟負擔。

三重高中學務主任王可杰表示，楊淑婷對於社會慈善事業及跨國志工服務的投入，是希望能幫助更多家境貧寒孩童完成他們的夢想，人道情懷著實可貴。