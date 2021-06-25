徐旭東：疫情讓全球進入新常態要重新想像、思考、再造

元智大學今晚畢業典禮因為疫情緣故，無法像過去一樣在星空下舉行，改為線上預錄影片晚上7點開始播出。徐旭東董事長將在線上勉勵學生，提醒大家因為疫情的關係，全球進入新常態（New Normal），要習慣這樣的方式，畢業生面對未來挑戰，要強化Reimagine（重新想像）、Rethink（重新思考）、Reinvent（重新再造）這3項重要能力，才能克服萬難，從容迎向未來挑戰。

徐旭東說，今年是一個不平凡的畢業典禮，因為疫情的關係，畢典只在網路上呈現，但也因此將會有更深刻的體會，除了要習慣這樣的方式，因為科技的進步，很多國際會議也都是採用視訊電子會議等方式進行。世界變化太大，畢業只是一個里程碑，是一個開始不是結束，面對時代的劇變，要隨時思考下一步以及未來的方向，調整自己的腳步，強化競爭力，讓自己跟得上時代的變化。

他指出，去年新冠肺炎疫情的爆發，打亂了生活的秩序，全球進入一個新常態的樣貌，面對新常態的來臨，我們要了解，未來的挑戰將更為嚴竣，各種的不確定因素愈來愈多，影響政治、經濟、環境、科技發展等等，隨時可能打亂原本的計畫，影響企業布局和經營決策，甚至國家發展的策略。

徐旭東期許畢業生提醒自己，及時審時度勢，重新想像世界的新樣貌，養成重新思考的習慣，持續充實自我重新再造，強化重新想像、思考、再造3項重要能力，才能克服萬難，從容迎向未來挑戰；出社會進職場後，更要重視ESG 綠色發展精神，以及CSR企業社會責任，要有「取之社會、用之社會」的精神，對社會、環境的永續發展要有所重視與貢獻，並要強化自我能力，善用科技工具，特別是現今的科技發展AI人工智慧、大數據、物聯網、5G 通訊等。

徐旭東最後以法國散文家Joseph Joubert的名言期勉學生：目標未必永遠都會達到，但可當成我們瞄準的方向。

元智大學吳志揚校長則以「三實二重一擔當」勉勵畢業生，「三實」是誠實、務實及確實，希望同學日後要能誠實面對問題，擬定務實的策略，再確實地執行，則無往不利。「二重」是尊重與穩重，對人對事都要尊重，虛心看待事情，舉止行為要穩重，做事的目標與志向也要有決心，不能反覆無常變來變去，「一擔當」即是勇敢承擔，而不爭功諉過。另外，保持終身學習的習慣以及勇於追夢，勉勵每一位畢業生，持續去學習，持續去承擔，勇敢追求夢想。

今年約2000位大學部及碩博士學生畢業，畢業典禮主題為「啟程」，意涵雖然身處於疫情蔓延時空與不可逆的環境，期許所有的畢業生要勇敢邁向寬廣的未來，只要勇敢向前啟程，就會發現人生的美麗風景。畢典還邀請國際企業系校友，Whoscall「走著瞧」創辦人鄭勝丰分享其職場經驗。

商品推薦