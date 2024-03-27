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基隆銘傳國中進軍JHBL乙級全國聯賽 謝國樑授旗打氣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽。圖／基市府提供

基隆市銘傳國中籃球隊贏得國中籃球聯賽（JHBL）乙級北區第1名，下月進軍全國聯賽。市長謝國樑今天前往銘傳國中致贈加菜金，並授旗為選手們加油打氣，祝福銘傳籃球健將在全國賽中勇奪冠軍。

銘傳國中近7年6度闖進全JHBL乙級全國決賽，近4年贏回3座冠軍盃。今年在教練徐偉勝指導下，先在基隆市預賽6所學校中出線，代表基隆市參加北區複賽。銘傳籃球隊3月25日以複賽第1名成績進軍全國賽，將與北區另外晉級3校、南區出線4所學校籃球隊一較高下。

謝國樑於上午前往銘傳國中致贈加菜金，為選手們加油打氣時說，兩天前聽到銘傳國中贏北區第1名的好消息，感到與有榮焉，並決定來跟師生表達恭喜跟祝福。

謝國樑表示，市府一直努力改善各校環境，提升體育軟硬體水準，包括推動活動中心整建等工程建設，去年也邀請NBA選手小波特（Michael Porter Jr.）到基隆，親自教導國中籃球選手基礎動作，期許大家繼續努力，創造更多佳績。

教育處表示，市府已核定今年補助1055萬多元，進行銘傳國中活動中心電力改善工程，預計今年底發包，完工後活動中心就可裝設冷氣，讓選手有更舒適的打球和活動空間。明年還會籌編預算修繕活動中心的地板，提供學生更安全的運動環境。

銘傳國中代理校長郭淑娟說，今年JHBL全國賽4月23日在新北市三重商工登場，籃球隊教練徐偉勝已規畫密集訓練方案，將以賽代訓方式，增加團隊默契及提升球員身心素質，希望能在全國賽再次為基隆市爭光。

基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽，基隆市長謝國樑今到學校授旗激勵士氣，並致贈加菜金祝福勇奪冠軍。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽，基隆市長謝國樑今到學校授旗激勵士氣，並致贈加菜金祝福勇奪冠軍。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽，基隆市長謝國樑今到學校授旗激勵士氣，並致贈加菜金祝福勇奪冠軍。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽，基隆市長謝國樑今到學校授旗激勵士氣，並致贈加菜金祝福勇奪冠軍。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽，基隆市長謝國樑今到學校激勵士氣，並致贈加菜金祝福勇奪冠軍。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊進軍國中籃球聯賽（JHBL）乙級全國決賽，基隆市長謝國樑今到學校激勵士氣，並致贈加菜金祝福勇奪冠軍。圖／基市府提供

基隆 謝國樑

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