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本土師資北漂？高雄10年未招客語正式老師 陳其邁允改善

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市教育局提供許多資源讓學生、民眾學習客語，圖為旗美社區大學客語老師陳惠文，帶領學員走進菜市場學客語。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局提供許多資源讓學生、民眾學習客語，圖為旗美社區大學客語老師陳惠文，帶領學員走進菜市場學客語。圖／高雄市教育局提供

高雄客家人口數達40萬，占人口數近1成5，但全市僅有2名取得客語教師證的正式老師，10年未招聘正式客語老師，多數以代課老師或通過客語認證的老師授課，議員張博洋說桃園光去年就開出20個客語老師缺額，市長陳其邁曾允諾今年一定會對外招聘，教育局坦言仍在盤點，預近2至3個學校有機會釋出名額。

高雄目前僅有2名取得客語教師證的正式老師，今年度國中、高中已確定不開出客語老師甄試名額，張博洋表示，目前高雄市國中小已將本土語言列為必修學分，但本土語教師比率僅佔38%，其中客家語、原住民語正式老師更是已有10年未開缺，陳其邁先前已承諾今年一定會至少開出一名客語教師缺額。

「市長既然允諾，我們會努力生出一個名額！」教育局國小教育科長邱月櫻表示，目前除了正式客語老師外，還有教學資源工作人員能提供小規模學校的教學需求，另外全市有180名正式教師已通過客語中高級檢定認證，能在學校教客語，因正式教師一周需上滿20堂課，若學校客語教學需求少，就無法聘用正式老師，採校內教師具客語授課資格配課或以聘教支人員授課。

張博洋認為，桃園光是去年就開出20個客語老師缺額，南部許多老師很只能往北部任教，高雄偏鄉、客家聚落的老師等不到一個工作機會；即便由通過客語認證的老師任教，在教學性質與專業性上，仍與透過甄試的正式客語老師有所落差。

客委會主委楊瑞霞表示，學校正式教師基本上都有帶班級，即便考過認證，主要還是教自己班級為主，不願意教全校客語，實際上課的意願低，「學校仍非常缺客語老師！」偏鄉學校尤為嚴重，學校大量聘代課老師、資源老師，但她認為正式老師才會長久在校，營造優良的客語環境、協助舉辦客語競賽等，學校推出線上課程也成效不彰，根本解決方式仍是招聘正式老師。

張博洋強調，這是教育資源分配正義的問題，正式教師缺除了能夠讓正統接受客語師培的師資有機會在第一線教課，同時也是對長期在客家聚落「跑學校」教學支援的老師多一層保障，就算只有先開一個缺，對比過去10年沒有開缺，都代表高雄市對於母語教育的重視。

邱月櫻表示，目前高雄有正式全職客語老師的學校非常少，職缺相對也少，必須在3月底確認學生報到數、核定班級數、退休離職師資後，5月上旬市內介聘結束，才能確定有無老師缺額，預估只有2、3所學校有辦法開出客語老師甄試名額，但市府已經在教育部網站公告預告今年將會招考客語老師，讓全國有意願的人提前準備，最晚6月公告教師甄試簡章。

高雄市客語正式老師黎懷襄，客語教學豐富多元丶包括現做的客家美食、點心、客家藍染等，以及自己的生命故事都是教材，吸引學生走進教室學客語。圖／高雄市教育局提供
高雄市客語正式老師黎懷襄，客語教學豐富多元丶包括現做的客家美食、點心、客家藍染等，以及自己的生命故事都是教材，吸引學生走進教室學客語。圖／高雄市教育局提供

客語 教師 教育局 陳其邁

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