割頸案後補破網！少年犯返校前 教育部推社區中介基地

新北市去年底發生國中生遭割頸案，受害男同學遭到從少觀所返校不久的同學割頸身亡，震驚社會。由於涉案少年、少女目前還在少年觀護所繼續收容，中介少年返回學校有哪些機制？教育部長潘文忠表示，跨部會討論後，高關懷學生如果經過評估，離開少觀所後必須在社區中介後，才能返回學校；為了擴充縣市中介基地，3月底各縣市建置計畫將定案，需要的經費由教育部協助。

立法院教育文化委員會今天（18日）邀請教育部、司法院、法務部及內政部列席就「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」專題報告並備質詢，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪做出上述表示。

潘文忠表示，去年底和今年初密集邀請地方政府、學校、家長等相關單位及團體 多次討論校園安全防治，對於學校輔導管教做了較多調整。重點一是保障教師管教權限，可以阻卻不法，讓教師在正當情況下，能夠為了維持教學秩序或其他師生安全，能夠有防禦的必要處置措施，讓教師有輔導管教的基礎。

另一重點是學生個資保密，潘文忠表示，對於有少年可能傷害他人生命身體的特殊對象，要有必要的檢查，避免攜帶違禁刀械到學校。

從少觀所或是矯正學校復歸學校或其他安排，也有充分討論，教育部與行政院、司法院跨部會會議中提出，希望正視此議題，離開少觀所或矯正學校的少年，經過少保官、少調官調查或裁決過程，一定要邀請學校參與，能夠充分了解這樣的個案學生應該如何安置，比較適切；在校內或社區中介措施能夠有較好的過渡階段，這部分獲得司法院後續明確方向做這樣的規劃，有助於學校面對有傷害他人紀錄的少年復歸學校前，有更審慎評估和安置。

潘文忠表示，教育部為了擴充縣市中介基地，過去2個月跟民間團體和地方政府開過數次會議，3月底各縣市建置計畫會正式定案，教育部會撥經費給縣市政府。

梅花新聞網