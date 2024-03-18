快訊

「御用反派」資深港星家中不適 送醫猝逝享壽76歲

4月漲電價恐影響分租租屋族 台電建議「這樣做」可暫緩調電價

李多慧轉戰歌手？成為「BLACKPINK」師妹 30日發行新單曲

割頸案後補破網！少年犯返校前 教育部推社區中介基地

梅花新聞網／ 簡立欣/台北報導
今日教育部在立法院教育及文化委員會上，就「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」進行專題報告，圖為教育部長潘文忠。記者李芯／攝影
今日教育部在立法院教育及文化委員會上，就「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」進行專題報告，圖為教育部長潘文忠。記者李芯／攝影

<a href='/search/tagging/2/教育部' rel='教育部' data-rel='/2/117007' class='tag'><strong>教育部</strong></a>長<a href='/search/tagging/2/潘文忠' rel='潘文忠' data-rel='/2/112012' class='tag'><strong>潘文忠</strong></a>表示，高關懷學生離開少觀所後須在社區中介，才能返回學校。圖/簡立欣攝

新北市去年底發生國中生遭割頸案，受害男同學遭到從少觀所返校不久的同學割頸身亡，震驚社會。由於涉案少年、少女目前還在少年觀護所繼續收容，中介少年返回學校有哪些機制？教育部長潘文忠表示，跨部會討論後，高關懷學生如果經過評估，離開少觀所後必須在社區中介後，才能返回學校；為了擴充縣市中介基地，3月底各縣市建置計畫將定案，需要的經費由教育部協助。

立法院教育文化委員會今天（18日）邀請教育部、司法院、法務部及內政部列席就「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」專題報告並備質詢，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪做出上述表示。

潘文忠表示，去年底和今年初密集邀請地方政府、學校、家長等相關單位及團體 多次討論校園安全防治，對於學校輔導管教做了較多調整。重點一是保障教師管教權限，可以阻卻不法，讓教師在正當情況下，能夠為了維持教學秩序或其他師生安全，能夠有防禦的必要處置措施，讓教師有輔導管教的基礎。

另一重點是學生個資保密，潘文忠表示，對於有少年可能傷害他人生命身體的特殊對象，要有必要的檢查，避免攜帶違禁刀械到學校。

從少觀所或是矯正學校復歸學校或其他安排，也有充分討論，教育部與行政院、司法院跨部會會議中提出，希望正視此議題，離開少觀所或矯正學校的少年，經過少保官、少調官調查或裁決過程，一定要邀請學校參與，能夠充分了解這樣的個案學生應該如何安置，比較適切；在校內或社區中介措施能夠有較好的過渡階段，這部分獲得司法院後續明確方向做這樣的規劃，有助於學校面對有傷害他人紀錄的少年復歸學校前，有更審慎評估和安置。

潘文忠表示，教育部為了擴充縣市中介基地，過去2個月跟民間團體和地方政府開過數次會議，3月底各縣市建置計畫會正式定案，教育部會撥經費給縣市政府。

梅花新聞網

教育部 潘文忠

延伸閱讀

評估曝險少年能否復歸校園 教長：應邀學校參與

教部補助中介教育基地建置 各縣市5月前完成

司法少年教育部有無對接？立委憂少年犯成明日成年犯

少年犯返校中介機制 教育部推動建置「中介教育基地」

相關新聞

司法少年教育部有無對接？立委憂少年犯成明日成年犯

新北國中生割頸案後，社會關注矯正學校、少年觀護所的輔導與中介機制。國民黨立委柯志恩擔心，教育部與相關單位的資訊是否有對接...

少年犯返校中介機制 教育部推動建置「中介教育基地」

新北市國中生割頸案引發少年犯中介機制的討論，對此，教育部長潘文忠表示，未來在少年回校前的個案聯繫會議上，應有就讀學校指派...

南市教育局駁斥代理教師人才流失 以數據證明較北部縣市佳

台南市議員李宗霖、朱正軒、沈家鳳今與南市教育產業工會舉行記者會，希望還給代理教師寒暑假，採用跟正式教師一樣的「教師請假規...

南市議員保障代理教師權益 籲勿成為教育制度孤島

代理教師寒暑假不用到校出勤，但台南市仍規定必須出勤，市議員李宗霖、朱正軒、沈家鳳今與南市教育產業工會理事長陳葦芸舉行「保...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。