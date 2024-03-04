快訊

張洪量慟失愛妻！換肝一年後病逝 演唱會流下男兒淚

MLB／大谷翔平3支3敲三壘打卻誤以為開轟 下一戰打天使

「究竟想幹嘛」？管碧玲傳訊高金素梅「失禮」 海巡報告還扯原住民同仁升遷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特教生毆打教師 教長：今年起增特教助理員4年1600位

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長潘文忠今出席立法院教育及文化委員會，做業務概況報告並備質詢。記者李芯／攝
教育部長潘文忠今出席立法院教育及文化委員會，做業務概況報告並備質詢。記者李芯／攝

台北市發生特殊生毆打教師事件，教育部潘文忠回應指出，會透過特教的機制協助學校，例如設置特教助理員個別關照學生，教育部113學年起將連續4年增置共1600位特教助理員。同時提醒學校要建立輔導機制，以及校內師生與特殊生互動的規範。

日前台北市某高中生疑似情緒失控，毆打教師並吐口水，導致該師身體多處紅腫受傷，學生事後被其他學生壓制，校方表示，該學生是特教生有情緒障礙、暴力傾向。

潘文忠在立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪時指出，日前修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，希望能支持老師做合理正向的管教。針對這次的事件，如果老師心理上受到影響，教育部在113年大幅增加老師心理輔導的資源，從過去的600萬提高到到今年的6000萬，希望老師在教學過程中得到更多支持。

事發學校昨表示，未來會請求外面資源介入幫助孩子，潘文忠指出，教育部也會透過特教的機制協助學校，例如在老師一般課堂教學上，設置特教助理員來即時個別關照學生。

立委陳培瑜質詢時指出，現行很多縣市特教助理員及特教老師都不夠，潘文忠表示，已經爭取行政院支持，從113學年度起連續4年、每年增置400位專任特教助理員，總共1600位，並增加部分時數。同時，為了在教學現場網羅更多特教助理員，也會支持薪資與部分鐘點費，經費相較上學年整整增加4億多。

潘文忠提醒，對於身心障礙學生學生，尤其有情緒管理問題、暴力傾向，學校要建立輔導機制、掌握個案情形，在校內設置師生與特殊生互動的規範、原則以及緊急的應變計畫。教育部會和各地方政府持續在特教學生的議題上照顧老師，透過關懷孩子與立法避免師生衝突；去年特教法做了大幅度修正，新的制度、資源將在新學年落實。

教育部 機制 潘文忠

延伸閱讀

影／蔡英文總統出席童軍大會

不簡單！我國江原冬青奧代表團精采表現 教育部長潘文忠設宴慰勉

防範校園暴力教團籲裝「安檢門」 教長潘文忠回應了

潘文忠慰勞聽障世青運代表團 下屆落腳台北將全力協辦

相關新聞

教部博士獎學金 1200人月領4萬

台灣高教面臨人才危機，教育部規畫博士生獎學金補助計畫，去年提出最高月領七萬元方案，但最終未獲落實。本報掌握，教育部已定案...

課堂上情緒失控 高中特教生毆傷師

台北市某高中學生在課堂上疑不服科任老師管教，情緒失控，衝上前吐口水、毆打老師，該師多處紅腫受傷，校方事後讓家長將學生帶回...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。