特教生毆打教師 教長：今年起增特教助理員4年1600位

台北市發生特殊生毆打教師事件，教育部長潘文忠回應指出，會透過特教的機制協助學校，例如設置特教助理員個別關照學生，教育部113學年起將連續4年增置共1600位特教助理員。同時提醒學校要建立輔導機制，以及校內師生與特殊生互動的規範。

日前台北市某高中生疑似情緒失控，毆打教師並吐口水，導致該師身體多處紅腫受傷，學生事後被其他學生壓制，校方表示，該學生是特教生有情緒障礙、暴力傾向。

潘文忠在立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪時指出，日前修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，希望能支持老師做合理正向的管教。針對這次的事件，如果老師心理上受到影響，教育部在113年大幅增加老師心理輔導的資源，從過去的600萬提高到到今年的6000萬，希望老師在教學過程中得到更多支持。

事發學校昨表示，未來會請求外面資源介入幫助孩子，潘文忠指出，教育部也會透過特教的機制協助學校，例如在老師一般課堂教學上，設置特教助理員來即時個別關照學生。

立委陳培瑜質詢時指出，現行很多縣市特教助理員及特教老師都不夠，潘文忠表示，已經爭取行政院支持，從113學年度起連續4年、每年增置400位專任特教助理員，總共1600位，並增加部分時數。同時，為了在教學現場網羅更多特教助理員，也會支持薪資與部分鐘點費，經費相較上學年整整增加4億多。

潘文忠提醒，對於身心障礙學生學生，尤其有情緒管理問題、暴力傾向，學校要建立輔導機制、掌握個案情形，在校內設置師生與特殊生互動的規範、原則以及緊急的應變計畫。教育部會和各地方政府持續在特教學生的議題上照顧老師，透過關懷孩子與立法避免師生衝突；去年特教法做了大幅度修正，新的制度、資源將在新學年落實。