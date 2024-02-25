打造校園「星巴克」 北市興雅國中耗資50萬為親師溝通空間加分

為讓親師有更良好的溝通管道，北市信義區興雅國中3年前將教師會空間改造，將空間打造出咖啡廳氣氛，讓親師在溫暖環境對談，更被封為「星巴克」等級空間。校長劉增銘表示，近年針對校園專科教室、合作社也都陸續改善完成，花費快破億，但認為必要且值得，「盼師生都能喜歡自己的學校，以興雅國中為榮。」

劉增銘說，該教室是一個複合式空間，裡面有沙發座椅、茶水等，當家長來學校會談，雙方在一個舒適空間，邊喝咖啡邊討論，氣氛也不那麼嚴肅，雙方更能心平氣和討論孩子的教育方針，成立這樣空間後，學校親師關係更密切良好，有狀況學生也有顯著的下降。

劉增銘表示，該空間原是教師會使用空間，地點在導師室旁邊，過去老師討論需頻繁使用，但沒人專門清理，加上裡面有些吃的，長期下來吸引蚊蟲、老鼠，為了解決問題，花了40、50萬改善教室，加上家長會友情贊助免費設計，讓該空間氛圍可以更加溫暖。

而該空間除了作親師晤談外，後方還有烤箱、電鍋、微波爐，劉增銘表示，老師平時面對教課、學生問題等都相當辛苦，中午時間也可以利用這空間好好放鬆，聊天、吃飯等，或在放學後有些教職員小朋友下課，會來找父母等下班一起回家，也可以先到該處寫作業、休息，不用窩在辦公室小空間等待。