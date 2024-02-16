身心調適假高中職三月起試辦 教團籲切勿標籤化學生

教育部今天表示，規劃自今年三月起依各校意願開放高中職試辦「身心調適假」，一學期學生以請假3日為限，且需出具家長同意證明。教師團體建議，校園運作時應「去標籤化」，請假的學生不應被視為心理有問題，請假也不應被揭露。若學生本人有需求，才轉介至輔導室；學校切勿因為學生請假，就恣意通報輔導。

今年三月起開放各高中職試辦學生「身心調適假」，教育部指出，假別依照學校請假流程辦理，但每次請假應以「半日」或「一日」為單位，一學期則以請假3日為限，請假應出具家長或實際照顧者同意證明，除此之外，無須檢附其他證明文件。

全教總高中職主委林金財表示，只是於現有假種中再增加「身心調適假」一項，請假程序將和其他假別一樣。全教總不反對身心調適假，在於高中生面臨升學、家庭、情感時，多少也會有身心壓力，但畢竟高中職生未成年，因此要請假還是要經過家長首肯。

林金財談到，學校在推動時應避免將請假學生標籤化，不應認為請假的學生就是心理有問題，對此，當時也訴求不應使用「心理假」一詞，應使用「身心調適假」。學校應該正向看待假種，學生想調適壓力就應給予空間，如果學生本人有需求，學校才應協助轉介輔導室等單位，切勿因為學生請假，就恣意通報輔導。

另外，林金財也談到，若身心調適假上路，未來還需配合修正高級中等學校學生學習評量辦法，也可能修正學生輔導法，看學校內是否擴大專業輔導人員編制。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則談到，身心調適假立意良善，但僅是解決一部分問題，「畢竟請假也是一下子。」應從根本上預防、早期介入，而非全面依賴用放假解決問題。

王瀚陽指出，近年觀察，不少學生是無法找到適切的情緒出口或尋求協助，如不願和家長或教師傾訴，前端應先落實情緒教育、心理健康教育；再者，現行校園不少教師多認為多一事不如少一事，但尤其導師應更要能主動識別需要協助的學生，教師若本身無輔導背景也無妨，但要能釋出關懷、適度轉介輔導資源。