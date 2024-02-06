影／學校近軍營成禁航區 基隆商工微型無人機改飛室內突破困境

自從民航法遙控無人機管理規則民國109年施行，針對操作場域、操作人的資格與年齡限制，部分國中小又因臨近軍事設施，被劃為禁航區或限制區。國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，完全不受限民航法遙控無人機管理規則，學體驗高空「上帝視角」，進行無人機穿越賽，很受歡迎。

基隆商工航空電子科昨完成兩天的基隆市國中寒假營隊，最後一堂課室內微型無人機穿越競賽，比賽過程相當刺激，學生把學習成用在飛行障礙中拚戰速度和技巧。

基隆商工航電科老師蔡宗和說，遙控無人機管理規則實施後，無人機操作人若要認證操作證，申請者應年滿18歲，學習操作證申請者也要滿16歲，限縮國中小學生操作的合法性。再加上部分國中、小臨近軍事區，空域也被劃為禁航區或限制區。

但室內因看不到天空，就不屬於民航法管轄了，微型無人機一般約為軸距3英吋的大小，在室內就不受限制。紅區為禁航區，未經申請均不得飛行，常見在機場、軍事基地等，違規飛行罰款為30到60萬；黃區為限制區，限制飛行高度為60米，常為機場鄰近之延伸區域。

正濱國中校長林世傑表示，正濱校區近軍事營區被劃為禁航區，對於遙控社在無人機教學、練習上是較為可惜的，透過無人機微型化的轉變得以改善現狀，甚至能派出學生參加台北市辦理的全國無人機競賽。

基隆商工航電科主任顏國恩說，這次營規畫微型無人機的穿越競賽活動，未來希望透過基商航電科多年的無人機教學經驗，兼顧教學現場的安全性、法規的適法性，讓想飛的孩子圓飛行夢，推廣無人機的操作應用。