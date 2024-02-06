快訊

和已婚醫交往…「日本小姐冠軍」認了當小三！IG發文致歉並退還后冠

美軍駐敘利亞最大基地遇襲！至少6人死亡、18人受傷

影／學校近軍營成禁航區 基隆商工微型無人機改飛室內突破困境

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，圓無人機飛行夢。圖／國立基隆商工提供
國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，圓無人機飛行夢。圖／國立基隆商工提供

自從民航法遙控無人機管理規則民國109年施行，針對操作場域、操作人的資格與年齡限制，部分國中小又因臨近軍事設施，被劃為禁航區或限制區。國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，完全不受限民航法遙控無人機管理規則，學體驗高空「上帝視角」，進行無人機穿越賽，很受歡迎。

基隆商工航空電子科昨完成兩天的基隆市國中寒假營隊，最後一堂課室內微型無人機穿越競賽，比賽過程相當刺激，學生把學習成用在飛行障礙中拚戰速度和技巧。

基隆商工航電科老師蔡宗和說，遙控無人機管理規則實施後，無人機操作人若要認證操作證，申請者應年滿18歲，學習操作證申請者也要滿16歲，限縮國中小學生操作的合法性。再加上部分國中、小臨近軍事區，空域也被劃為禁航區或限制區。

但室內因看不到天空，就不屬於民航法管轄了，微型無人機一般約為軸距3英吋的大小，在室內就不受限制。紅區為禁航區，未經申請均不得飛行，常見在機場、軍事基地等，違規飛行罰款為30到60萬；黃區為限制區，限制飛行高度為60米，常為機場鄰近之延伸區域。

正濱國中校長林世傑表示，正濱校區近軍事營區被劃為禁航區，對於遙控社在無人機教學、練習上是較為可惜的，透過無人機微型化的轉變得以改善現狀，甚至能派出學生參加台北市辦理的全國無人機競賽。

基隆商工航電科主任顏國恩說，這次營規畫微型無人機的穿越競賽活動，未來希望透過基商航電科多年的無人機教學經驗，兼顧教學現場的安全性、法規的適法性，讓想飛的孩子圓飛行夢，推廣無人機的操作應用。

基隆市民政處長張淵翔指出，基隆擁有山海美景，甚至到各種監測都用上無人機，除對市政推動有加分外，透過基隆商工的課程結合與應用，更能推廣到國中小學生的學習。

國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，圓無人機飛行夢。圖／國立基隆商工提供
國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，圓無人機飛行夢。圖／國立基隆商工提供
國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，圓無人機飛行夢。圖／國立基隆商工提供
國立基隆商工推出寒假營隊，採用微型無人機突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，圓無人機飛行夢。圖／國立基隆商工提供

基隆 寒假 小學生

延伸閱讀

美軍駐敘利亞最大基地遇襲！至少6人死亡、18人受傷

確保交通順暢過新年 林口警出動無人機掌握路況

國防授權法上路 美軍「綠扁帽」長駐台陸軍兩棲營

影／台南安平燈會登場 無人機煙火開幕秀吸引萬人欣賞

相關新聞

富爸媽較會教小孩？2因素契合是關鍵 網嘆翻身難：非觀念一改就致富

富爸媽總是比較會教小孩？一名網友在PTT上發表看法，指出富父母在教育方式上有很大的不同，傳授給小孩的經驗和人生觀念，甚至比錢還要重要...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

影／學校近軍營成禁航區 基隆商工微型無人機改飛室內突破困境

自從民航法遙控無人機管理規則民國109年施行，針對操作場域、操作人的資格與年齡限制，部分國中小又因臨近軍事設施，被劃為禁...

文組生學測也瘋考數A 志願選擇變多卻讓分流初衷「形同虛設」

配合108課綱，學生在高二依照難度選修數學A或數學B。不過，近年越來越多高中生選修數A，前三志願的學生尤其如此。高中老師分析，因為加考一科數學就可以增加800個志願可選，文組考數A很多更是因為台大等頂大商管科系多採計數A；如今社會組、自然組學生「我也考你的、你也考我的」，數學分流形同虛設。被視為較簡單的數B，今年學測講求邏輯推理能力，有些數學老師都覺得寫起來有點辛苦，數B生還有優勢嗎？

割頸案死者父提裝求助鈴 新北教育局：鼓勵學校評估設備需求

新北校園割頸案引發社會關注，死者父親今發聲明建議可在校內裝設緊急求助鈴，避免悲劇再上演。新北市教育局表示，已編列經費鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。