教團批公教人員調薪黑箱 專業加給調幅不一

今年公教人員調薪4％，全國教師工會總聯合會卻發現，在公教人員專業加給的部分，公務員竟從6.25％到12.79％都有不同的調幅。對此，全教總今日召開記者會呼籲行政院的軍公教員工待遇審議委員會應納入公教員工代表，且調薪幅度要有一致性，才符合公平正義。

去年行政院宣布113年起公教人員調薪4％，調整薪俸額、專業加給與主管職務加給，並於預算通過且立法院審查後發布修正「全國軍公教人員待遇支給要點」。

過去公務人員的「專業加給」原本分為適用一般公務人員的表（一）以及警消、特殊公務員的表（二），兩表的額度並不相同，其中表（二）的加給較多。全教總發現，113年起生效的專業加給調升，卻將表（一）直接併入表（二），全教總理事長侯俊良舉例，原本適用表（一）的14職等公務員專業加給為43530元，適用表（二）的14職等公務員專業加給為44470元，113年調整後兩者加給相同，均為46250元。

計算下來，原本適用表（一）的公務員專業加給調整幅度較大，適用表（二）者調幅就是政府宣布的4％，適用表（一）者依照各職等加給不同，調幅竟可從6.25％到12.79％。侯俊良說，要把薪資上調原本是好事，但政府並沒有說清楚原因就差別對待，對全體公教人員的調薪幅度應有一致性，才符合公平正義。

因此，侯俊良呼籲行政院的軍公教員工待遇審議委員會應納入公教員工代表，政府是軍公教的雇主，必須落實尊嚴勞動並避免調薪黑箱，且軍公教薪資調整應法制化，以「重要民生物價指數」為基準，才能真實反應實質物價水準。另外，教師獨有的「導師加給」與「特教加給」從104年教師待遇條例至今完全沒動，讓侯俊良直呼「非常可惡」。