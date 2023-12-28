國防學士班突令停招 國防部挨批

國防學士班自二○一九年開辦以來，招生狀況始終不理想，本報日前報導，台大等五校決議一一三學年停招國防學士班，全台僅剩清大、成大、中興大學三校願意續辦，不料國防部卻在上月突來函勒令學校停招，引發各校不滿。清大前副校長周懷樸質疑，國防部此舉是不尊重大學、罔顧招生程序。教育部則說，已函請國防部盼審慎評估。

國防部說，已函復教育部、清華、中興及成大，經審慎評估後，自明（二○二四）年起停辦國防學士班招生作業；但在訓學生各項權利、福利及待遇，均按合約執行，不受影響。

清華大學二○一七年研議募兵計畫，欲直接招收高中畢業生為國軍育才，經與國防部多次協調，終獲同意成立「國防學士班」 ，二○一九年首度招收第一批高中生，二○二○年再吸引台大、成大等大學加入。但今年秋季，台大等五間學校考量國防學士班招生效益，陸續表態停辦，僅清大、成大、中興大學願續辦。

但清大前副校長周懷樸日前投書本報，指清大國防學士班九月獲得國防部同意續辦，但十一月卻又來函停招，但大學早已赴高中宣講招生，國防部一紙公文就要學校在一一三學年停招，質疑對大學的尊重何在？又將學生權益放在哪？

周懷樸接受本報電訪時批評，大學端招生不是想關就關，「招生是非常慎重的。」任何異動都要提前規畫和說明，但國防部卻是想廢止就廢止。

成大教務長沈聖智也證實，校方也收到國防部停辦函文，「我們也都準備好了，這樣子很難跟學生交代。」由於截至目前為止，國防部都尚未撤回停辦函文，也不確定一一三學年能否順利招生。

沈聖智指出，國防學士班期望培養軍官，促進軍隊管理、研發量能，雖然一路走來招生坎坷，但前端的國立大學不完全以招生績效作考量，校方認為對國防人才有助益才願接續辦理，目前也希望國防部能繼續做下去。

教育部證實，九月確實接獲國防部同意清大等三校續辦國防學士班招生，並以此核定名額。針對國防部將於一一三學年度起，與三校停止合作辦理國防學士班招生，已函請國防部審慎評估，與學校充分溝通，並妥善照顧在學生權益。