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國圖：8成高中及國中小期刊、報紙典藏量不足

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖書館示意圖。 圖／canva
圖書館示意圖。 圖／canva

國家圖書館今天發布報告，分析各學校圖書館的館藏資源、圖書館利用等現況。其中，大專校院圖書館的進館總人次最高、國中最低；借閱冊數的部分，大專校院人均借閱4.28冊、國小18.42冊。另外，依照教育部標準，高中及國中小圖書館在期刊與報紙之典藏數量，仍有約8成的學校典藏數量不足。

國家圖書館今日發布「111年學校圖書館閱讀風貌及閱讀力分析報告」，國圖館長曾淑賢指出，經歷2年的疫情，圖書館的各項資源使用111年逐步恢復正常，111年各級學校圖書館全年進館總人次合計超過6142萬人次，平均每校進館總人次為1.68萬人次。其中，大專校院圖書館進館總人次最高、平均每間學校進館總人次也最高，平均每間學校進館總人次最低的則是國中圖書館。

在學校圖書資料借閱方面，以大專校院圖書館的平均借閱冊數最高，平均每校借閱冊數超過4.77萬冊，而高級中等學校、國民中學及國民小學圖書館每校讀者的平均借閱冊數皆低於1萬冊。

在人均借閱冊數部分，大專校院為4.28冊、高級中等學校為3.98冊、國民中學為5.98冊、國民小學為18.42冊；每人進館次數部分，大專校院為12.98次、高級中等學校為11.47次、國民中學為8.62次、國民小學為21.07次。高級中等學校及以下學校圖書館的館藏，則以紙本的圖書資料為主體，占整體館藏資源超過90％。

依教育部發布的「圖書館設立及營運標準」進行各級學校館藏發展現況分析，標準中訂有各類型圖書館基本館藏要求，大專校院圖書館大學至少應有15萬件（冊）、專科學校應有6萬冊（件），高中以下學校各有要求。國圖表示，大專校院圖書館館藏多已達成館藏發展基準，國民教育學校超過9成的學校於圖書資料典藏有達發展基準，但高中及國中小圖書館在期刊與報紙之典藏數量，仍有約8成的學校典藏數量不足。

圖書館 教育部

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