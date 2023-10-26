聽新聞
test
0:00 / 0:00

師薪上限4萬、基本鐘點卻有21節 教團批嘉陽高中苛扣權益

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教育產業總工會召開記者會，指位於台中市的嘉陽高中5個學年來以少子化為由寄存名額、減少學生數，另一方面則則持續打壓教師薪資上限。記者許維寧／攝影
全國教育產業總工會召開記者會，指位於台中市的嘉陽高中5個學年來以少子化為由寄存名額、減少學生數，另一方面則則持續打壓教師薪資上限。記者許維寧／攝影

全國教育產業總工會今天開記者會，指位於台中市的嘉陽高中5個學年來以少子化為由寄存名額、減少學生數，另一方面則持續打壓教師薪資上限。至111學年，校內僅剩19名教師、薪資上限僅4萬元，基本授課節數卻高達21節，質疑學校是惡意寄存減招，藉此苛刻教師權益。

全教產理事長林碩杰表示，嘉陽高中自107學年起，就將教師薪資設定約5萬2000元上限，基本鐘點16節，但之後數年間教師薪資不斷被扣減，至111學年薪資上限僅4萬，基本終點卻高達21節。

林碩杰指出，學校財務正常，107學年時全校兼任、專任教師數還有104人，之後卻為了省錢將教師逼退，至108學年只剩下39名專任教師、兼任教師數掛零，專任教師數至111學年更只剩下19名；學生4個學年間則從當初的1917人降至740人。

林碩杰質疑，學校對外聲稱受少子化影響，一手惡意寄存招生名額、將招生名額減少，進而苛扣教師權益、減薪。教育主管機關理應要扣減獎補助款，但107至111學年間，教育部國教署卻仍正常補助，該校107至108學年教師數大減，補助卻高達712萬，甚至學生數、教師數最少的111學年補助款還創下774萬新高，「難道教育部是協助學校犧牲師生權益？」

林碩杰說，日前學校對外承認，稱沒有要退場，只是想出租閒置教室並將賺取的收益挹注於校務基金，但工會認為，出租學校場地是營利行為，營利所得應該優先補償教師歷年來被扣減的薪資，而非落入學校口袋。

台鐵產業工會秘書長朱智宇也出面聲援教育工會，他指出，政府補助審核過程多只看申請單位提出的計畫，不會檢視申請單位的體質甚至過去的違失紀錄，單看能力就給獎補助實則不妥，建議應一併檢核補助對象或承包商等違失紀錄。

林碩杰呼籲，教師待遇條例賦予私立學校經和教職員協商後，即可變更學術研究加給等金額，但對學校而言可以施壓、恐嚇，只要教師不同意協商隔年就拿不到聘書，於是只好隱忍同意，最後呈現的結果往往多是「協議成功」，教師薪資上限才會逐年探底，呼籲教育部等主管機關看清教育現場狀況。

台北市教育產業工會副秘書長陳俊辰也呼籲，無論是學校董事會或教育主管機關，務必要將師生權益是為首要考量，為有保障師生權益教育才能健全。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

兼任教師 薪資 主管

延伸閱讀

教團批嘉陽高中苛扣教師 台中市府：促校方與教師議薪

被質疑惡意寄存減招苛刻教師權益 嘉陽高中校長回應了

不到3萬！特教助理員薪資偏低 潘文忠承諾和縣市溝通調整

教部擬增聘千名特教專任助理員 教團憂低薪「香蕉只能請到猴子」

相關新聞

1.1億竹蓮國小多功能活動中心啟用 兼具運動藝術人文

新竹市竹蓮國小多功能活動中心今天在全校師生及社區的期待下正式啟用，投入1億1663萬元打造全新3層樓多功能活動中心，包含...

中台灣淪陷…大學生遭無卡分期詐騙 教育部證實9校、89生受害

台中逢甲、東海等大學近期傳出多名學生遭人「無卡分期」詐騙，學生申辦手機、筆電3C產品並簽立無卡分期合約，就能現賺5000...

全面性教育已是國際共識 潘文忠：正研擬中學階段實施指引

台灣相關教育團體今（10/27）舉辦「2023 CSE in Asia 亞洲全面性教育國際論壇」，並邀請數個國家工作者分...

新竹市校園智慧通APP今天啟用 能練英語口說、查詢校務

新竹市政府今天宣布啟用「新竹市親師生平台」與「新竹市校園智慧通APP」，校園智慧通APP集結安全、學習、英語、繳費、探索...

赴鴻海董事長辦公室實習 台大引路人計畫備戰未來人才

國立台灣大學推動「台灣引路人計畫：跨領域實習專案」首創師徒制實習，並邀請台灣保時捷、台積電、鴻海等國際企業，提供不限科系...

基隆學校營養午餐咖啡色蟲加料 教育局要罰廠商

基市銘傳國中今天營養午餐發現一隻咖啡色菜蟲，送到各班級後老師及時發現處理，並無學生食用異常餐食。基市府同步啟動通報機制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。