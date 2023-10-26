師薪上限4萬、基本鐘點卻有21節 教團批嘉陽高中苛扣權益

全國教育產業總工會今天開記者會，指位於台中市的嘉陽高中5個學年來以少子化為由寄存名額、減少學生數，另一方面則持續打壓教師薪資上限。至111學年，校內僅剩19名教師、薪資上限僅4萬元，基本授課節數卻高達21節，質疑學校是惡意寄存減招，藉此苛刻教師權益。

全教產理事長林碩杰表示，嘉陽高中自107學年起，就將教師薪資設定約5萬2000元上限，基本鐘點16節，但之後數年間教師薪資不斷被扣減，至111學年薪資上限僅4萬，基本終點卻高達21節。

林碩杰指出，學校財務正常，107學年時全校兼任、專任教師數還有104人，之後卻為了省錢將教師逼退，至108學年只剩下39名專任教師、兼任教師數掛零，專任教師數至111學年更只剩下19名；學生4個學年間則從當初的1917人降至740人。

林碩杰質疑，學校對外聲稱受少子化影響，一手惡意寄存招生名額、將招生名額減少，進而苛扣教師權益、減薪。教育主管機關理應要扣減獎補助款，但107至111學年間，教育部國教署卻仍正常補助，該校107至108學年教師數大減，補助卻高達712萬，甚至學生數、教師數最少的111學年補助款還創下774萬新高，「難道教育部是協助學校犧牲師生權益？」

林碩杰說，日前學校對外承認，稱沒有要退場，只是想出租閒置教室並將賺取的收益挹注於校務基金，但工會認為，出租學校場地是營利行為，營利所得應該優先補償教師歷年來被扣減的薪資，而非落入學校口袋。

台鐵產業工會秘書長朱智宇也出面聲援教育工會，他指出，政府補助審核過程多只看申請單位提出的計畫，不會檢視申請單位的體質甚至過去的違失紀錄，單看能力就給獎補助實則不妥，建議應一併檢核補助對象或承包商等違失紀錄。

林碩杰呼籲，教師待遇條例賦予私立學校經和教職員協商後，即可變更學術研究加給等金額，但對學校而言可以施壓、恐嚇，只要教師不同意協商隔年就拿不到聘書，於是只好隱忍同意，最後呈現的結果往往多是「協議成功」，教師薪資上限才會逐年探底，呼籲教育部等主管機關看清教育現場狀況。

台北市教育產業工會副秘書長陳俊辰也呼籲，無論是學校董事會或教育主管機關，務必要將師生權益是為首要考量，為有保障師生權益教育才能健全。