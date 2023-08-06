快訊

成都世大運／楊亞依遭逆轉 網球女單「銀包銅」

2度拯救跌落神壇的芭比娃娃 GAP新執行長是厲害角色

解放軍瞄準台灣的上千枚飛彈 都由火箭軍管轄嗎？

花蓮高農研究原民藥用植物 山葛可止血、針刺草去瘀奪大獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮高農與慈大附中4名學生組成「農耀Kalingko」團隊，參加全國原住民族雲端科展，以太魯閣族藥用植物為主題，證明原民傳統文化應用性，勇奪最高榮譽「金熊獎」。圖／花蓮高農提供
花蓮高農與慈大附中4名學生組成「農耀Kalingko」團隊，參加全國原住民族雲端科展，以太魯閣族藥用植物為主題，證明原民傳統文化應用性，勇奪最高榮譽「金熊獎」。圖／花蓮高農提供

國立花蓮高農等4名學生組成「農耀Kalingko」團隊，參加全國原住民族雲端科展，在老師指導下，以太魯閣族藥用植物為主題，前後花半年的時間，請教大同與大禮部落長老有哪些植物可止血去瘀，再用科學驗證的方式，證明原民傳統文化應用性，勇奪最高榮譽「金熊獎」，令全校師生與有榮焉。

教育部國教署舉辦「原住民族雲端科展」，鼓勵學生結合部落文化及現代科學，透過實驗與實作研究方式，深入了解原住民族文化與科學的應用。

花農接受教育部委託，主辦「原住民青年領袖培育研習營」，不限學校皆可參加，從營隊中選出花農森林科升高三生許芳綺、李承翰、畜保科升二年級生高淑寧，以及慈大附中升高三生連則欽參加科展競賽。其中李承翰與連則欽是太魯閣族，高淑寧是撒奇萊雅族，許芳綺非原住民，團隊中只要一半以上成員是原住民即可參賽。

師生們選題時發現平時難接觸太魯閣族傳統藥用植物，便以「SapuhSpriq太魯閣族藥用植物成分分析及生物活性探討」，作為主題研究方向，爬山前往大同與大禮部落，請教長老生活中有哪些植物可應用，再實際使用藥草，研究不同部位的藥草對於傷口的修護力，以及清淤、毒性測試等。

團隊發現，由於部落族人生活在大自然中，難免身上會有受傷流血、瘀青等，且太魯閣族人對於植物命名知識舆其文化有連結，在命名上，可用來止血的「山葛」，族人以其莖節像膝關節，命它為pungu huling；另一種可去瘀消腫的「針刺草」以dahung（瘀血之意）命名等。

指導老師許芳瑜表示，原住民族傳統藥草文化通常是口述相傳，較難證實效果，透過科展讓學生用研究驗證傳統知識，甚至證明其應用性，文化與科學結合不僅增加傳承文化的方法，對於非原民族群來說，也有機會認識珍貴原民文化。

花蓮高農與慈大附中4名學生參加全國原住民族雲端科展，以太魯閣族藥用植物為主題，證明原民傳統文化應用性，勇奪高中組「金熊獎」，獎金1萬元。圖／花蓮高農提供
花蓮高農與慈大附中4名學生參加全國原住民族雲端科展，以太魯閣族藥用植物為主題，證明原民傳統文化應用性，勇奪高中組「金熊獎」，獎金1萬元。圖／花蓮高農提供

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

太魯閣族 原住民 團隊

延伸閱讀

首屆台灣原住民族服裝才藝選美 8月19日高雄空大登場

影／7、8年級生擔當就服員 靠同理心擦亮中市原民就服據點

「原」起一百的共好連結　台灣諾和諾德支持原民健康平等發展

8月1日原住民族日 全國原住民族行政會議首度移師高雄

相關新聞

追尋夢想高三生為追夢降轉 靠實作經驗錄取政大

實驗教育興起，北市為培養影視音方面人才，於2016年開辦台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School...

曾愛打電動荒廢學業 中華大學生遇恩師畢業拚上建築師

建築師王皓威現在年薪百萬，他是新竹中華大學建築與都市計畫學系畢業校友，獲母校邀請分享求學歷程；原來他只有高中肄業，大一大...

花蓮高農研究原民藥用植物 山葛可止血、針刺草去瘀奪大獎

國立花蓮高農等4名學生組成「農耀Kalingko」團隊，參加全國原住民族雲端科展，在老師指導下，以太魯閣族藥用植物為主題...

輕症或無症狀大專師生 8月15日起取消支持性給假

教育部近日修正大專校院因應COVID-19防疫管理指引，篩檢陽性的輕症或無症狀師生，自8月15日起不再提供支持性給假，但...

大專生暑假旅宿職場體驗 每月達80小時再加碼3千獎勵金

教育部青年發展署與交通部觀光局合作，推出大專生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案，由交通部觀光局旅宿網所列合法旅宿業者，在教...

影視音學校招生狀況不佳議員籲轉型 校方：與北流、北藝合作強化特色

近年實驗教育興起，北市為培養影視音方面人才，於2016年開辦台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media Scho...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦