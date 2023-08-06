花蓮高農研究原民藥用植物 山葛可止血、針刺草去瘀奪大獎
國立花蓮高農等4名學生組成「農耀Kalingko」團隊，參加全國原住民族雲端科展，在老師指導下，以太魯閣族藥用植物為主題，前後花半年的時間，請教大同與大禮部落長老有哪些植物可止血去瘀，再用科學驗證的方式，證明原民傳統文化應用性，勇奪最高榮譽「金熊獎」，令全校師生與有榮焉。
教育部國教署舉辦「原住民族雲端科展」，鼓勵學生結合部落文化及現代科學，透過實驗與實作研究方式，深入了解原住民族文化與科學的應用。
花農接受教育部委託，主辦「原住民青年領袖培育研習營」，不限學校皆可參加，從營隊中選出花農森林科升高三生許芳綺、李承翰、畜保科升二年級生高淑寧，以及慈大附中升高三生連則欽參加科展競賽。其中李承翰與連則欽是太魯閣族，高淑寧是撒奇萊雅族，許芳綺非原住民，團隊中只要一半以上成員是原住民即可參賽。
師生們選題時發現平時難接觸太魯閣族傳統藥用植物，便以「SapuhSpriq太魯閣族藥用植物成分分析及生物活性探討」，作為主題研究方向，爬山前往大同與大禮部落，請教長老生活中有哪些植物可應用，再實際使用藥草，研究不同部位的藥草對於傷口的修護力，以及清淤、毒性測試等。
團隊發現，由於部落族人生活在大自然中，難免身上會有受傷流血、瘀青等，且太魯閣族人對於植物命名知識舆其文化有連結，在命名上，可用來止血的「山葛」，族人以其莖節像膝關節，命它為pungu huling；另一種可去瘀消腫的「針刺草」以dahung（瘀血之意）命名等。
指導老師許芳瑜表示，原住民族傳統藥草文化通常是口述相傳，較難證實效果，透過科展讓學生用研究驗證傳統知識，甚至證明其應用性，文化與科學結合不僅增加傳承文化的方法，對於非原民族群來說，也有機會認識珍貴原民文化。
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