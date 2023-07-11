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與免試入學放榜同步 北市私中獨招門檻「直逼前3志願」網意外

聯合新聞網／ 綜合報導
112學年高級中等學校免試入學今（11）日放榜，圖為國中生示意圖。記者劉學聖／攝影
112學年高級中等學校免試入學今（11）日放榜，圖為國中生示意圖。記者劉學聖／攝影

112學年高級中等學校免試入學今（11）日放榜，全台各學區公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢。部分國中生也會選擇參加「私校獨招」升學管道，然而就有眼尖網友發現，北市私中「延平高中」的獨招錄取名單放榜，其最低分數門檻讓人意外。

網友在臉書社團「高中學習討論群」表示，延平高中今年獨招名單與免試入學放榜同步，最低錄取標準為30.6分，相較112年會考落點預估，建國中學、北一女、師大附中、成功高中，分別為34.6分、33.8分、33.6分、31.8分，分數差距近，讓他直呼「實在太恐怖了！快要趕上前三志願了」。

延平高中今年獨招名單與免試入學放榜同步，最低錄取標準為30.6分。圖／翻攝自延平高中網站
延平高中今年獨招名單與免試入學放榜同步，最低錄取標準為30.6分。圖／翻攝自延平高中網站

對此，網友們紛紛表示，「延平好強」、「太高了吧」、「私校錄取分數也好高喔」、「正常，很多私立都這樣」、「啊就自由的學風啊！你去問問公立高中在幹嘛」、「今年分數都提高了」、「我是今年延平升國二的，完了我是不是要趕快一直打掃，銷掉那堆小過，然後直升了」。

不過，也有人指出，延平高中大前年獨招錄取門檻僅有24.8分，網友則解答恐因學校後來減招，分數逐年攀高，「那是因為大前年招生人數多，自從那屆之後，已經減招」、「前年獨招就28分多，因為前年獨招名額少」、「獨招分數本來就很高很多，反而如果會考填志願就不會這樣，會考填志願沒有備取」。

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