會考生注意！高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

112學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生約有19萬多名，各就學區將於今日上午11時公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢，各招生學校網站也會公告榜單，錄取考生須於7月14日前報到。查詢網址為：https://sites.google.com/g.ntsh.ntpc.edu.tw/entry112

全國免試入學分基北、宜蘭、桃園、竹苗、中投、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門等15個就學區。此管道是12年國教最主要的入學管道，由學生上網填選志願，若招生學校報名人數未超過該校的招生名額，就全部錄取；如果報名超過名額，則依照各就學區訂定的「超額比序」決定勝負。

教育部說明，今年15個就學區免試入學實際招生總名額共計16萬8217名，各就學區訂於7月11日放榜，7月14日報到。