快訊

高盛調升台積電（2330）目標價成「反指標」？網喊：賣出訊號來了

會考生注意！高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會考生注意！高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
112學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生約有19萬多名，今日上午各就學區將於11時公告分發結果。本報資料照
112學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生約有19萬多名，今日上午各就學區將於11時公告分發結果。本報資料照

112學年高級中等學校免試入學放榜，今年會考考生約有19萬多名，各就學區將於今日上午11時公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢，各招生學校網站也會公告榜單，錄取考生須於7月14日前報到。查詢網址為：https://sites.google.com/g.ntsh.ntpc.edu.tw/entry112

全國免試入學分基北、宜蘭、桃園、竹苗、中投、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門等15個就學區。此管道是12年國教最主要的入學管道，由學生上網填選志願，若招生學校報名人數未超過該校的招生名額，就全部錄取；如果報名超過名額，則依照各就學區訂定的「超額比序」決定勝負。

教育部說明，今年15個就學區免試入學實際招生總名額共計16萬8217名，各就學區訂於7月11日放榜，7月14日報到。

免試入學 放榜 會考

延伸閱讀

會考5A能否進竹苗前6志願？補教業：竹苗區未來更激烈

高中免試入學選填首日 雲林系統大當機家長氣炸

快看自己排在哪！高中免試名額逾16萬 開放查個人序位

高中職免試入學桃連區21日起填志願 別高分落榜這點要注意

相關新聞

會考生注意！高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

112學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生約有19萬多名，各就學區將於今日上午11時公告分發結果，考生可上各就學...

明道等四退場私大確定重組董事會 原董事解職、公益董事進駐

教育部今天下午召開第15次私校退場審議會，先前遭教育部勒令於112學年停招，並確定於明年7月31日停辦的大同技術學院、明...

退場基金墊付15.5億 4校教職員薪資回溯至7月

教育部今天召開私校退審會，依法重組明道大學、大同技術學院、環球科技大學、東方設計大學等4所專輔學校的董事會，退場基金預計...

學貸補助有排富 立委：門檻4萬元與青年困境有落差

教育部推動疫後就學貸款補助，其中一項請領資格，是畢業還款人111年月收入平均未達4萬元。但不到一個月，就學貸款緩繳門檻便...

台中高中生輕生案調查報告 市府退件家長未知悉內容

台中男高中生疑遭師長霸凌輕生；校方6月26日函報霸凌調查報告給台中市府教育局，教育局以調查未詳盡，7月4日退件，家長透過...

童軍總會理事長鄭文燦授旗世界大露營童軍代表團

第25屆世界童軍大露營8月1日到8月12日在韓國舉行，中華民國童軍總會今天舉行授旗儀式，總會理事長鄭文燦授旗給即將前往韓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦