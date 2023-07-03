青民協控台中立人高中有禁愛令？ 校方：絕對沒有

針對被指在校內實施嚴格禁愛令，台中市立人高中學校長劉坤源上午表示，絕無這種情形，因為連校規都沒有相關處罰，若真發現男女學生有親密行為，也只會通知家長，做善意提醒。

劉坤源說，曾就被指朝會時對學生引述法條一事詢問蕭姓學務主任，蕭主任澄清，他連法條都記不住，沒有所謂引述法條「恐嚇」學生一事。

他說，蕭姓學務主任是運動員出身，談到直球對決時語氣平和，最主要是希望學生們有事不必一再向外投訴，只要找他談即可。而且，教育局至今也並未把投訴學生的姓名告訴學校，希望外界不必猜測。

劉坤源說，學校會宣導學生間勿有太過親密行為，主要是會有民眾向校方投訴學生在外行為，也確有學生因為在校車上有過於親密行為，引起同車的其他學生家長詢問，學校才會予以宣導。

據了解，台灣青年民主協會指立人高中學生在學校或校車上，只要被學校查獲情侶牽手、擁抱、摸頭，就會被叫到教官室去寫偶發單（書面反省），甚至會通知家長，以及揚言記警告、小過，校方已違反教育部訂定「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」規定，經學生投訴，學務主任蕭主任透過全校廣播向學生表示「我知道你是誰」，呼籲教育部、台中市教育局應清查誰洩密依法究辦。

青民協說，有多位立人高中學生向教育部署長信箱、台中市長信箱投訴，指控學校管教行為違法且不合時宜。然而，學校在上周五的結業式中，蕭姓學務主任透過全校廣播向學生表示，「當你陳情信當中，談及到男女朋友的親密關係，在校車上親密關係，包括校園內抱抱、摸頭、牽手，你都認為學校管理是違法的。我知道你是誰，我很歡迎你直接到主任辦公室跟我直球對決，學校背負著家長的期待，學校的管理絕對都是符合教育部的規定。」