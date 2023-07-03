立人高中公布朝會音檔 指禁愛令是「學生誤會了」

針對被指在校內實施嚴格禁愛令，台中市立人高中為昭公信，今將當天的音檔公布在學校網站上。校方並說，是投訴學生誤會了宣導內容，造成學校實施禁愛令的不實言論。

校方聲明，輔導室王主任是就媒體報導宣導學生兩性之間勿有逾舉行為，以及若有被迫上傳私密照或者上傳猥褻照會違反刑法，但投訴學生將兩件事情合併，造成學校實施禁愛令的不實言論。

另外，學務處蕭主任宣達投訴的管道很多，可以透過導師或者輔導室或者投訴信箱，也歡迎到辦公室找他直接對話（直球對決）但語氣平和，是給予學生的勸告，勿以為躲在鍵盤後面就可以捏造事實投訴。

音檔顯示該校輔導室王主任在朝會就媒體報導宣導兩性之間勿有逾舉行為，內容以在九族文化村曾發生一對情侶在纜車上的親密舉動引起媒體大肆宣導為例，表示該校近來也發現一些男生女生的互動過於親密。

她說，或許大家感覺這些情侶的親密舉動沒什麼，但是在兩小無猜的部分還是要顧及大家的感受，因為在法律上過於親密有可能違反刑法第234條公然猥褻罪。她建議，親密該有底線，並符合我們的文化。另外，也宣導了網路性剝削等事。

而學務處蕭主任接著發言說，該校對情侶交往秉持尊重不放縱，如有親密舉動，或不當的肢體接觸，會通知雙方家長。當行為過當的時候，也會轉介輔導室輔導，避免衍生後面的性平或性騷擾事件。