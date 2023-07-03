高中設禁愛令恐違規 教部重申三樣態不得懲處

台灣青年民主協會今天指出，台中立人高中學校實施嚴格禁愛令，學生在學校或校車上，只要被學校查獲情侶牽手、擁抱、摸頭，就會被叫到教官室去寫偶發單，甚至被威脅可能要記警告、小過。

教育部今天重申，學校訂定學生獎懲規定，如為避免因學生未嚴守性別平等及人際相處分際，造成危害校園學習環境秩序、公共利益或影響其他學生學習權益，應考量其整體規範目的，明確規定處罰要件，不得僅籠統將情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或類似規定作為懲處要件。

青民協指出，台中立人高中學校實施嚴格禁愛令，引起學生反彈，並投訴教育部信箱。教育部證實，今年6月12日接獲民眾於教育部部長信箱轉國教署陳情，隔日已函轉台中市政府教育局妥處，並請應確依個人資料保護法，注意陳情人身分保密等規定。

教育部表示，將再次函發台中市政府教育局督導學校，並確實查處學校處置之適法性，如有涉及行政違失，應追究相關人員責任。

教育部也重申，依據「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」第10點規定，不得僅籠統將情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或類似規定作為懲處要件，已多次函請各地方政府檢視所屬學校，是否訂有與情感教育宗旨有違之校規(含學生獎懲規定)並予以修正。