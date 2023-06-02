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幼童被餵安眠藥新北市府遭批消極 教育局提五點聲明

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
受害小孩家長上午出席「幼兒園餵藥恐是冰山一角-新北市府失職 家長人心惶惶」記者會，說明小孩遭新北市板橋區某幼兒園遭餵食安眠藥，已有多名受害小孩被驗出毒物反應。記者蘇健忠／攝影
受害小孩家長上午出席「幼兒園餵藥恐是冰山一角-新北市府失職 家長人心惶惶」記者會，說明小孩遭新北市板橋區某幼兒園遭餵食安眠藥，已有多名受害小孩被驗出毒物反應。記者蘇健忠／攝影

新北市板橋區某幼兒園發生老師餵食孩童安眠藥，家長發現後向警方提告傷害罪，民進黨今於立院舉行「幼兒園餵藥恐是冰山一角－新北市府失職、家長人心惶惶」記者會，批評新北市府消極以對，新北市教育局今則提出五點聲明表示追究到底。

日前新北市板橋某幼兒園小班孩童行為異常，家長詢問驚覺老師竟餵孩童吃安眠藥，驗出苯重氮基鹼及巴比妥等成分，家長因此向警方報案、檢方到幼兒園搜索以傷害罪偵辦。民進黨立委今表示，受害孩童不只事件曝光時的3人，至少有8人，且新北市府事發後被動消極。

新北市教育局對此表示，關於此案將追究到底嚴懲不貸，有關本案餵藥品部分，目前檢警仍持續偵查中，本局接獲家長反應後，主動處理，啟動行政調查，並同步搭配司法調查進度，積極辦理中，絕對追究到底。該名教保員已停職接受調查，若查證屬實將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以從嚴裁處，行為人最重可裁處60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

第二將協助幼生安置，該園因房東不續租，預計於7月底歇業一事，教育局於事件發生後，立即採專案方式逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀。另尚有幼生需要協助，部分家長尚待參觀完園所再決定，教育局將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。

第三依照意願提供檢驗，針對檢驗部分，因幼生仍需家長陪同，且需尊重家長個人意願，故教育局提供榮總醫院毒物科單一窗口予家長，供需檢驗者檢驗，幼兒園已逐一通知家長，並由幼兒園支付檢驗費用。

第四社政諮商主動介入，社會局家防中心社工接案時，即提供家長，有需求者，將主動轉介到亞東醫院，提供幼生醫療及諮詢免費門診。另教育局已安排醫師及心理諮商師近期到園，以即時提供家長相關諮詢服務。

第五全力配合檢警偵辦：本局將全力配合檢警偵辦，本案倘查證屬實，將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以裁處，情節重大，最重可裁處幼兒園負責人廢止設立許可。

幼兒園 教育局

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