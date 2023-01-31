幼兒園師生比降至1比12 全教產：師生比應分齡降低

幼兒園師生比已四十年未調整，教育部長潘文忠昨宣布調降幼兒園師生比至1：12，112學年度開始實施。全國教育產業總工會表示，目前各縣市公幼招生情況不佳，許多公幼招生已進入寒冬，因此建議大班師生比應調降外，中班、小班師生比則應再降，尤其是混齡班。其中，大班應降至1：12、中班應降至1：11、小班應降至1：10，混齡班級人數則依上開比例動態調整，幼幼班師生比建議降至1：6。

立法院於111年5月修正幼兒教育及照顧法，曾通過附帶決議，要求教育部盡快針對降低師生比做出配套措施。教育部長潘文忠獲留任後，昨宣布調降幼兒園師生比至1比12，112學年度開始分階段實施。

全教產表示，目前各縣市公幼招生情況不佳，公幼招生不足已普遍發生，除了台北市、新北市外，其餘縣市公立幼兒園招生均未達80%，尤其部分縣市公立幼兒園招生僅達50%左右，但是非營利幼兒園的招生，則平均達90%以上。

全教產說，公立幼兒園師資、設備較佳，但課後留園、課後照顧班需另外收費；相較之下，非營利幼兒園及私立托兒所等轉型的準公共幼兒園等因收費較低、收托時間較長，較符合長工時家長之需，且多數非營利幼兒園都設在公立國小、國中校園內，家長都以為是公幼，卻讓公幼已進入招生寒冬。

近年非營利幼兒園如雨後春筍般誕生，全教產表示，許多公幼（國小附幼）面臨需混齡程度比以往更嚴重，家長抽到非營利幼兒園中大班後，子女紛紛離開公幼，因為非營利幼兒園沒有寒暑假、有免費課後班、標榜教注音及英文等，造成公幼大班一直到學期中還在招生補人，5歲未滿收4歲、4歲未滿收3歲，公幼幾乎都轉為混齡班。

有基層老師向全教產反映，班上有10個大班生、6個中班生、12個小班生，在這種混齡班級中，大班學生會覺得無聊，因為老師忙著照顧中小班學生，經估計1個小班生所消耗老師心力約等於1.5個大班生、1個中班生所消耗老師心力約等於1.2個大班生。全教產建議，大班師生比應調降外，中班、小班師生比則應再降，尤其是混齡班。

全教產表示，參考全美幼教協會NAEYC之建議及基層老師的現場經驗後，建議師生比分齡降低，大班應降至1：12、中班應降至1：11、小班應降至1：10，混齡班級人數則依上開比例動態調整，幼幼班師生比建議降至1：6。另，離島、偏鄉及原住民族地區的幼兒園，得報主管機關同意後進行混齡編班，每班以15人為限。換算其師生比則約1：7，一般地區師生比調降也可參考。