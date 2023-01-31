112學年起幼兒園師生比降至1:12 全教總提三項建議

獲留任的教育部長潘文忠昨在教育部新春團拜提出三項未來施政重點，其中幼兒園三至五歲班師生比將調降至1：12，預計112學年實施。全國教師工會總聯合會今天表示，感謝教育部從善如流，但也提出三項建議，包含減量優化限縮準公幼，資源逐步回歸真公幼；盤整課後留園制度，兼顧幼教勞權與家長需求；提高幼教現場待遇尊嚴，延攬留任優質人才。

全教總理事長侯俊良表示，幼教師生比已超過40年未曾調降，全教總更是倡議多年，提出的策略就是目前教育部規畫的政策方向，對教育部未能更早掌握政策主動性雖感可惜，但還是給予肯定，期待教育部能貫徹原有幼教政策的完整性，不因閣揆的替換而有所變化。

侯俊良強調，降低師生比是倡議多年的重大政策，自立法院公布後社會各界都積極關注，而距離教育部預定施行的日期已經越來越近，降低師生比是我國幼教史上的重要變革，各種配套必須要嚴謹周詳而且符合公共化的大方向，亦即各界擔心降低之後的員額，是否會影響原本公共化的量能。

在這個議題上，全教總表示，教育部應當將整體數量重新投入擴大公共化幼兒園的增班規畫當中，大幅提高公共化幼兒園的收托能量，而不可移轉到準公共化或其他非公共化的幼教制度，否則將會扭曲了政策的初衷。另外，教育部在幼教政策上，應當積極拓展的三個面向。

全教總說，準公幼制度的存在是為了衝高托育量能，而今各種副作用已經浮現，像是間接提高家長收費、才藝介入綁定收托時間、準公幼違反相關法令等，這些副作用逐漸侵蝕幼教本質。教育部應該開始提高準公幼的加入標準，並嚴格限制參與的數量，還有後續對於財務透明與社會責任的要求，進而逐步將各種資源回歸到真公幼的建設，才是未來幼教的正軌之路。

另外，教育部應盤整課後留園制度，兼顧幼教勞權與家長需求。全教總提到，現行課後留園制度混亂，在過去三年的期間不只困擾著家長，還包含教育部放任地方政府壓迫幼教工作者的勞動人權，讓幼教人員降低薪資開設課後留園以完成地方局處的「課後留園績效」。

全教總說，這個問題在各種幼托制度均存在，公幼、非營利、職場互助等系統課後留園的時薪均不符合該有的水準，在這些課後留園的背後是用幼教從業人員的勞動權益換來的，更不用說部分私立業者甚至不發給課留老師薪資。全教總呼籲，在考慮家長需求的同時，教育部也應該要兼顧幼教勞權。

全教總也提到，教育部應提高幼教現場待遇尊嚴，幼教現場缺少人才已不是什麼新聞，但最諷刺的是本科系的畢業生留用幼教現場的比率卻是逐年降低，幼教界反而向非本科系的社會人士尋求幼教人力資源，然後教育部再大開在職師資班，讓這些人取得留任資格，卻有許多人在職取得證照後，又因經歷「幼教現場之苦」而離開，現場繼續尋求沒有證照的工作者，如此惡性循環，完全是師資培育制度的本末倒置。

全教總認為，如此的惡性循環當然與現場的待遇尊嚴有高度的相關，薪資缺少該有的制度水準、過度工時還有對幼教現場各種道德包袱的綁架輿論，都影響著幼教人才的延攬留任。全教總建議教育部，新的年度應該要有系統性地提出有效的應對措施，避免惡性循環，影響幼兒學習權益。